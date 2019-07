Xavier Amiel: «Amb la responsabilitat de l'Àrea d'Urbanisme ens han donat una confiança important i la valorem»

Fa poc més d'un mes que s'encarrega d'aquestes àrees dins d'un govern format per quatre partits. D'aquests, un és Canviem Figueres, plataforma ciutadana que va impulsar i encapçalar per a les municipals i amb la qual van guanyar un regidor al consistori.

Fa uns mesos entrevistàvem Xavier Amiel (Figueres, 1954) com a candidat a les eleccions municipals, amb una candidatura, Canviem Figueres, sorgida de la iniciativa ciutadana. Els resultats dels comicis el van situar com un dels protagonistes del futur equip de govern. Ara, tenim l'ocasió de tornar a parlar amb ell com a regidor d'Urbanisme i Mobilitat.

- Està content amb l'àrea que li ha tocat?

- La vam demanar nosaltres, i els companys del pacte de govern varen estar-hi d'acord. Ho vam plantejar perquè teníem unes idees que intentarem portar a bon port durant el mandat, i a veure si som capaços. L'Àrea de Mobilitat ha sigut arran d'acabar de confeccionar el cartipàs.

- Quines són aquestes idees?

- Hem de partir de la base que, des del nostre punt de vista, portem un endarreriment en el tema urbanisme. Els darrers tres alcaldes (Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef) tenien adjuntada a la seva competència la Regidoria d'Urbanisme. Són tantes les qüestions a tractar dia a dia, i és una àrea tan complexa, que, si no tens una rutina, només per això va quedant coix. Hi ha un munt de projectes que veiem que s'han quedat aturats. A més, tenim el POUM des de l'any 1983. L'equip redactor continua avançant, però necessita que aquests tempos els marqui, d'una banda, una bona direcció tècnica, i, per una altra, política.

- Quins tempos marcarà vostè, com a responsable de l'àrea?

- Del que es tracta és de coordinar, des d'un punt de vista polític, amb una bona direcció tècnica. És més aviat una supervisió que la part tècnica es vagi complint.

- En matèria d'urbanisme, què necessita Figueres?

- Fa molts anys que patim endarreriments. Vostè veu moltes grues a Figueres? La nostra ciutat ha patit, potser d'una forma més sagnant, la crisi. Vas a Olot o a Banyoles i veus grues, això dona sensació de vitalitat, que s'estan fent coses. El que fa falta a Figueres és fer coses, i a urbanisme, especialment.

- Com per exemple?

- És molt important arribar a acords de col·laboració amb Vilafant, perquè hi ha una àrea de desenvolupament importantíssima, que és l'entorn de l'AVE. Això no és per demà, però s'ha de posar en funcionament, via POUM i amb la col·laboració dels dos municipis. És una zona que, de retruc, li toca al barri de Sant Joan i Culubret on hi haurà una acció urbanística. En els anys a venir es veurà que hi ha d'haver un canvi. I, no sé fins on podrem arribar, però demanarem, també, la tercera sortida de l'autopista, que sigui a l'estació de l'AVE.

- I en qüestió de mobilitat, què es necessita?

- No és fàcil trobar una solució que li vagi bé a tothom. Els carrers tenen la mida que tenen i els costums són els que són. Si, per exemple, no tenim acabades les infraestructures de les rondes, hi ha molt de trànsit que ha de passar per la Rambla. És evident que haurem d'estudiar això des de Figueres, i no des de fora. Sembla que els projectes sempre ens han vingut de fora i, fins i tot, sense fer gaire cas a la Guàrdia Urbana. Com tancant alguns carrers que dius? per la gent de Figueres no s'acaben d'entendre. Estic parlant del carrer Sant Pau, jo crec que no va ser una bona opció tancar el primer tram, almenys no sempre.

- Què me'n diu del carrer Peralada?

- Nosaltres no ho vam decidir i ens haurem d'adaptar. Veurem si és possible obrir-lo al trànsit rodat o no, per què, si no, per on farem passar els veïns?

- El carrer Ample sí que serà decisió seva, què plantejaran?

- Segur que farem cas a la Guàrdia Urbana. Ens reunirem de forma periòdica per dissenyar un pla de mobilitat el més adequat a les possibilitats de Figueres. Buscarem la col·laboració amb altres institucions per veure fins a quin punt ens poden ajudar a finalitzar les rondes, això sí que ens ajudaria a descongestionar el trànsit de la ciutat, però, fins que no arribi, mai podrem fer un pla definitiu, aniran sent actuacions provisionals.

- Hi ha un tema pendent que són els carrils bici. Què es planteja fer en aquest sentit?

- En alguns carrers hauran de coexistir les bicicletes i els cotxes, amb unes senyalitzacions ben indicades. El que no és presentable és veure bicicletes per damunt de les voreres, amb el perill que això suposa. Hem d'intentar fer conviure el màxim els vehicles i les bicicletes. En el Pla de mobilitat, es tindran en compte les bicicletes.

- El transport públic també necessita revisió.

- La gestió del transport públic és de l'Àrea de Serveis Urbans. Però el sentit comú ens diu que fer transitar enormes autobusos pels carrers estrets de Figueres no té sentit. Hauríem d'anar-los substituint per altres més adients.

- Un dels temes que es van comentar molt en campanya és el del castell de Sant Ferran. Se'l continuen plantejant?

- No era parlar per parlar. És un tema que en algun moment haurem d'afrontar. Evidentment que falten recursos i és un projecte a mig-llarg termini, però hem de començar algun dia. Hem de mirar el futur amb una visió més àmplia, quantes poblacions no voldrien aquesta fortalesa en el seu terme municipal i ja se li hauria trobat una finalitat? Aprofitem-la, pensem-la, busquem els recursos i desenvolupem el projecte.

- Ho ha compartit amb l'equip de govern?

- En el moment oportú, i amb el consens de tots.

- En el programa portaven la idea de desvincular-se del Consorci.

- Mentre no tinguem això resolt, no podem desvincular-nos, perquè el Castell necessita el seu manteniment. El nostre objectiu és clar, una cosa no treu l'altra.

- Una altra infraestructura pendent és el tercer pavelló.

- El tindrem, és un acord del govern anterior i hi ha la partida, però s'han de fer uns treballs previs, primer. Tot va segons el previst, de moment no hi ha canvis.

- L'aparcament del camp del Far ja hauria d'estar acabat, què ha passat?

- Això també és de Serveis Urbans. Hi ha hagut alguns endarreriments per qüestions tècniques en la finalització de l'obra, sembla que pot anar per mitjans d'agost, però no li puc assegurar.

- Parlem del paper dins del govern. No té dedicacions i forma part de la Junta de Govern Local, com ha anat la distribució?

- Hem hagut d'arribar a un consens, hi ha les dedicacions que hem pogut destinar-hi en funció de la partida. Nosaltres en aquest sentit hem fet un sacrifici. Havíem demanat una dedicació parcial per a la Regidoria d'Urbanisme i és possible que de cara al 2020, i en funció de com acabi l'any, hi hagi algun canvi en aquest sentit. Demanarem una dedicació i un càrrec de confiança per poder coordinar això. No es poden fer les coses amb quatre assistències.

- Creu que els votants ho veurien bé?

- Les coses no es fan soles. És una inversió, no es pot canviar la ciutat si no hi ha una feina darrere.

- L'última vegada que vam parlar presumia de «tenir les mans lliures», continua tenint aquesta sensació?

- Som molt conscients que formem part d'un equip de quatre, i amb Guanyem som els petits. No per això ens deixen de banda ni som menys importants, de moment les relacions són molt bones. Si en un moment donat no ho veiem bé, ho farem saber. Amb la responsabilitat d'Urbanisme ens han donat una confiança molt important i la valorem.