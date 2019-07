Víctor Puga: «M'agrada resoldre els problemes del dia a dia de la gent, més enllà de fer grans polítiques»

Després de les eleccions municipals del 26 de maig, Puga encara el mandat 2019-2023 amb una majoria absoluta, al govern de l'Escala. Respecte de l'anterior mandat, en què també era alcalde, ha passat del PSC a CP; i ha sumat dos regidors, passant de vuit a deu membres.

Víctor Puga (1972), advocat de professió, va entrar en el món de la política l'any 2007. Després de ser primer tinent d'alcalde durant el mandat d'Estanis Puig, el 2015 ja és proclamat alcalde del municipi, amb el grup PSC. Puga revalida la posició per a aquest pròxim mandat 2019-2023, però enguany sota les sigles de Candidatura de Progrés.

- A què es deu el canvi PSC-CP?

- Candidatura de Progrés és una marca del PSC, per tant, ni me'n desvinculo ni hi renuncio, però trobo que és una fórmula atractiva per donar un missatge real, i que lliga amb el nostre tarannà. Volíem fer un projecte municipal, i calia obrir el ventall a noves persones que potser no se sentien còmodes amb el PSC, però que tenen un paper important al municipi. Els encaixos dels partits a vegades no són fàcils.

- A què es deu la victòria?

- La gent ha avalat la proposta feta en aquest mandat, i la que presentàvem en clau de futur ha agradat. Ens han fet confiança perquè se sentien a gust amb el candidat i l'equip.

- A la llista hi ha molts de joves. Per què aquesta aposta?

- És una aposta recíproca. Estem contents que els joves s'hagin volgut acostar a la política local en un moment en què aquest àmbit no passa pel seu millor moment, pel que fa al prestigi. Que hi hagi aquest compromís i sensibilitat és importantíssim, i més tenint en compte el seu perfil: gent formada i compromesa amb el teixit associatiu.

- Què espera de l'oposició?

- Tenim voluntat de mà estesa, i no els entenem com a rivals, sinó com a ciutadans que poden sumar. Ja hem creat dues comissions per treballar-hi, i acordar projectes plegats.

- Quin ha estat el gran projecte executat en el darrer mandat?

- El Front Marítim ha estat un dels projectes estrelles. Ha permès canviar la configuració de la primera línia del nucli antic, i ha estat un detonant per crear activitats. Entre la projecció i l'execució de l'obra ens hi hem estat dos anys.

- Aquesta revitalització propicia la creació de nous hotels?

- La veritat és que ara com ara hi ha una sèrie d'operadors interessats a apostar per l'Escala. Tenim un complex hoteler a mig fer a primera línia, amb 230 habitacions. També n'hi ha un altre que estava tancat des de feia temps, i que a finals d'aquest any ja oferirà 35 habitacions. A part d'això, també hi ha cinc o sis petits hotels amb encant al nucli antic.

- A l'Escala la cultura es viu. Quines opcions culturals hi ha?

- Al municipi tenim el gran referent de les Ruïnes d'Empúries. També cal destacar els nostres elements patrimonials i la cultura popular. Cal no oblidar l'Alfolí de la Sal, un dels altres grans projectes executat durant el passat mandat. L'espai, que era un antic magatzem de sal, s'ha inaugurat oficialment fa un mes. Ara és un gran equipament que explica la història recent de l'Escala, des de l'any 1700 fins a l'actualitat, i que ens connecta amb les nostres arrels marineres.

- Potenciarà els processos participatius?

- Sí. El passat mandat ja vam destinar 400.000 euros a pressupostos participatius. Ara cal replantejar aquest mètode, que té algu-nes mancances. Hem de mirar de quina manera fem participar la gent en política, més enllà de les votacions de cada quatre anys. El Pla General d'Ordenació Urbanística, un dels reptes més grans que hem d'afrontar els pròxims quatre anys, seria una bona oportunitat. Volem fer el procés amb molta transparència.

- Quan s'iniciarà el gran projecte de Can Maset?

- S'està treballant. A l'hivern del 2020, tindrem el projecte, i el 2022 ja podria estar acabat. L'edifici té una sèrie de patologies arquitectòniques que el fan fràgil. Primer de tot cal reubicar els serveis que hi ha (ràdio, televisió, escola de música, d'adults i la llar dels jubilats. Després s'ha d'enderrocar-lo, i fer-hi una gran biblioteca i un auditori.

- En quin punt està la zona de Riells? Hi ha prou activitat?

- Actualment hi ha un projecte de dinamització comercial per estudiar-ne les singularitats i mirar com potenciar-lo. Ara el que fem és homogeneïtzar l'estètica de tota la primera línia. El que passa amb Riells és que, en ser més estacional que el nucli antic, el gruix d'activitats es concentra a l'estiu. En aquest sentit, aplaudeixo la iniciativa dels comerciants de l'UBET, que van decidir fer-hi la seva desfilada de moda.

- Com es preveuen les perspectives turístiques d'aquest estiu?

- Són bones. El juliol va començar una mica més fluix, l'agost serà molt fort, i sembla que el setembre podria anar una mica millor. A l'Escala, tenim visitant garantit al qual se li ha d'oferir una bona oferta de serveis, i això vol dir que no ens podem adormir. Tenim clar que als turistes se'ls ha de tractar com un resident temporal, més que no pas com un visitant, si volem exercir de capitalitat de subcomarca dels municipis que ens tenen com a referents.

- Fa dos estius que l'Escala no té opcions, en qüestió d'oci nocturn. Per què?

- És veritat. A l'agost sembla que tornaran a obrir l'antiga discoteca Tete's. Tot i això, jo crec que la classe d'oci nocturn ha canviat, i ja no es busquen tant les discoteques.

- Teniu reforços policials?

- Sí. A l'estiu afegim vuit agents. La veritat és que tenim una plantilla ben dimensionada, que fa que siguem una de les poblacions més segures del litoral. A més, en el cos policial, hem optat per apostar per la sostenibilitat: tenim motos i bicicletes elèctriques i cotxes híbrids.

- Fa poc va haver-hi un ofegament a la platja del Riuet. Us plantegeu posar-hi socorrista?

- Al llarg del litoral hi ha moltes platges que no estan vigilades, com aquesta. A la zona s'especifica que no hi ha vigilància i, per tant, el banyista coneix el risc. Tenir vigilància a totes les platges seria una opció que caldria estudiar.

- En quin estat es troba la platja del Rec del Molí?

- Durant un temps, municipis de l'entorn hi abocaven aigües residuals. Fa poc ens vam reunir amb l'ACA i el Consorci de la Costa Brava per detectar quin és el focus que contamina aquestes aigües. Durant aquesta temporada de juny i juliol, els resultats mostren que l'aigua no és de mala qualitat, i això vol dir que no hi ha risc per a la salut. Tot i això, hi posem una placa de recomanació «no bany».

- L'enderroc de la casa on va viure Caterina Albert ha creat polèmica. Seguirà endavant?

- Segons el Pla General, aquest espai no està protegit i, per tant, s'hi podria construir un altre edifici. L'Ajuntament no hi pot fer res, i tenim l'obligació legal de donar-los la llicència.

- Què és el que més li agrada, de ser alcalde?

- La gestió pública. M'agrada resoldre els problemes del dia a dia de la gent, més enllà de fer grans polítiques. És molt bonic dedicar una etapa de la vida a un poble que t'estimes i t'estima, i veure com després d'un temps el poble millora a partir de la teva petita contribució.

- Racó preferit de l'Escala?

La línia litoral i Empúries.