El govern retalla 4.000 euros l'any del sou de l'alcalde i augmenta el dels regidors

Setmana de concrecions a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Després d'aprovar el nou cartipàs del mandat municipal 2019-2023, la Sala de Plens de la Casa Consistorial es va omplir per acollir, el dijous 18 de juliol a les nou del vespre, una sessió extraordinària del ple.

En el punt número set es van fer públiques les retribucions i dedicacions pels membres del govern. «L'import total de l'equip de govern és de 180.000 euros l'any, aproximadament, com en l'anterior mandat, tot i que amb algunes modificacions», deia l'alcalde Salvi Güell. En aquest punt es va fixar que l'alcalde tindria dedicació exclusiva, i se li atribuiria un sou de 3.214,29 euros bruts mensuals, 4.000 euros menys a l'any que l'anterior mandat. Després de Güell, no hi haurà cap altra persona amb dedicació exclusiva ni parcial. La reducció del sou de Güell anirà a parar als regidors, a qui se'ls augmenta la retribució per assistències.

Les xifres són les següents: 250 euros per assistència a les sessions del ple; 200 euros per assistència a les comissions informatives. Pel que fa a les sessions a la Junta de Govern Local (JGL), es pagarà 290 euros per cada tinent d'alcalde assistent, i 275 euros per cada regidor assistent no membre de la Junta. En aquest punt, també es va establir una assignació mensual de 150 euros per a cada grup polític amb representació al govern, i 30 euros per a cada regidor adscrit.

En el torn d'intervencions, Agustí Ayats, portaveu de SOMEC, va criticar «l'acumulació de càrrecs» de l'alcalde, apel·lant a la seva posició com a cap de l'oposició al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Segons Ayats, Güell ha afegit aquest càrrec per «compensar la baixada de sou de l'Ajuntament de Castelló». Al seu torn, i sense voler entrar en polèmica, Güell va defensar el seu sou dient que «és una feina per al municipi, i ha de ser retribuïda».



Competències a la Junta de Govern Local

Dels punts de l'ordre del dia també destaca que es va informar de les Resolucions d'Alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde, de la constitució dels membres dels grups polítics municipals i de la Junta de Govern Local, a qui alcaldia li delega competències concretes en qüestió de gestió econòmica i financera, recursos humans, obres i urbanisme, contractació i patrimoni.

També es van matisar altres qüestions com ara la periodicitat de les sessions ordinàries del ple, que se celebraran una vegada cada dos mesos, i les de la Junta de Govern Local, que seran setmanals. Altres punts inclosos en l'ordre del dia van ser la composició de la comissió informativa única, els nomenaments dels membres de la comissió especial de comptes i de la Junta de portaveus.



El 45% del sou dels regidors de la CUP anirà a l'Assemblea

Mentre es parlava de les retribucions, Joan Basí va anunciar que, tant ell com en Jaume Planella van oferir el 100% del seu sou a la CUP per una qüestió de «compromís amb l'Assemblea». Un cop restat el 10% que es destina a CUP nacional, l'Assemblea ha decidit remunerar Joan i en Jaume per la seva feina amb un 45% del sou. El 45% restant se'l quedarà l'Assemblea i es destinarà a projectes locals, entitats, lluites socials, i a la caixa de resistència, per fer-ne un retorn social.