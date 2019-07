Protecció Civil amplia l'alerta per onada de calor a tot Catalunya excepte l'Aran

Protecció Civil ha ampliat a partir d'aquest diumenge a la tarda la fase d'alerta per onada de calor del pla Procicat a tot Catalunya excepte l'Aran. D'acord amb les últimes previsions meteorològiques, l'onada de calor que comença aquest dilluns passarà d'afectar només les comarques de Ponent, com es preveia aquest matí, a fer notar els seus efectes a pràcticament tot el territori. L'episodi, que es preveu que duri fins al dijous, afectarà més la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i el Pallars Jussà, comarques que preveuen registrar temperatures anormalment elevades per l'època de l'any. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que preparin preventivament llocs frescos i tinguin especial cura de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o recursos.

Així mateix, Protecció Civil ha recordat que el risc d'incendi augmenta amb la pujada generalitzada de les temperatures i la baixa humitat i que, per tant, cal evitar qualsevol conducta de risc en aquest sentit.

D'altra banda, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

A part, el comitè tècnic del pla Procicat ha anunciat que es reunirà aquest dilluns al migdia per avaluar la situació provocada per l'onada de calor, especialment en relació a l'augment del risc d'incendis.