Els Bombers de Figueres «encallen» un camió a l'AVE per a una bona causa

El parc de Bombers de Figueres té un camió bimodal que tant pot circular per carretera com per les vies de tren de l'AVE en cas de sinistre. Aquest vehicle i la seva dotació van quedar "encallats", ahir, en el tram de Llers. No va ser cap accident, ni cap simulacre d'emergència: es tractava de la sessió fotogràfica per al calendari solidari del 2020 amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, segons han divulgat els mateixos Bombers i l'Hospital a través de les xarxes socials.





