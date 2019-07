Tres-cents joves netegen la platja de Can Comes

U n s tres-cents joves de la comarca han acampat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà aquest 18 i 19 de juliol , en una activitat que fa anys que es v a realitzant però que enguany l'organització l'ha liderat l'Oficina Jove. Han participat d'aquesta acampada de Casals Joves, adolescents de 12 a 16 anys de: Figueres (tant del casal jove com del casal esportiu), Viladamat, Castelló d'Empúries, l'Armentera, l'Escala i Sant Pere Pescador.



L'indret de l'acampada propicia el debat sobre el respecte de l'entorn i el medi natural. De fet, l 'activitat central és la neteja de la platja de Can Comes de Castelló d'Empúries on els joves han recollit la brossa que el mar arrossega fins a la platja o que deixen els banyistes . Prèviament han pogut escoltar una xerrada dels responsables del parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.



Amb l'acampada culmina tot un treball previ que ha fet cada casal i que s'ha basat en una xerrada, organitzada també pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que va impartir l'exdirector del parc natural Josep Espigulé als monitors i directors dels casals de lleure.