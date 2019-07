Figueres posa en marxa un pla específic per al desbrossament d'herbes

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat els treballs per a la neteja de les herbes adventícies, conegudes com a «males herbes», que sorgeixen indiscriminadament per diferents punts de la via pública i es caracteritzen per un ràpid creixement en zones urbanes, ja que requereixen poca quantitat de terra i espais reduïts per a la seva ràpida proliferació en voreres, marges i parcs urbans.

Des del consistori figuerenc s'ha iniciat un pla específic de manteniment i neteja de la via pública al llarg dels mesos d'estiu amb l'objectiu d'eliminar aquest tipus d'espècie vegetal i mantenir en bones condicions els carrers del municipi, ja que, segons senyalen, feia més de dos anys que no s'havien realitzat aquests tipus d'intervencions.

«Som conscients que calia fer una actuació ràpida en el temps», indica el regidor de Serveis Urbans, Cesar Barrenechea, qui assegura que és una de les primeres decisions que van prendre des del govern, «per posar fil a l'agulla i millorar la via pública, i la imatge de la ciutat». L'Ajuntament inclou aquesta actuació del conjunt de mesures que tenen com a prioritat reordenar l'espai públic i lluitar contra l'incivisme als carrers i parcs urbans de la ciutat.

Les actuacions programades es realitzen des del servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, i consisteixen en la retirada manual, desbrossament i sega d'aquest tipus d'herbes, davant la normativa europea que limita la utilització de tractaments químics per eliminar aquest tipus de vegetació urbana donat els efectes toxicològics que poden tenir sobre persones i animals.

Barreneche assegura que «l'actuació està contemplada per arribar a tots els punts de la ciutat on calgui treure aquest tipus d'herbes».