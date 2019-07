Els vins de Peralada lideren el rànquing Peñin 2020 dels vins més puntuats a la comarca

La Guia Peñin realitza un tast anual amb més de 11.500 vins, tractant-se de la publicació de referència per als professionals i aficionats del món del vi, i classifica els vins segons la puntuació obtinguda. Perelada ha aconseguit que 21 dels seus vins hagin estat considerats excel·lents, a l'obtenir entre 90 i 94 punts, i un d'ells, Finca Garbet 2015, com a vi excepcional amb 95 punts.

Finca Garbet 2015, ha nascut en una vinya espectacular de 12,8 hectàrees al nord del Cap de Creus, la qual va començar a plantar-se a l'any 1997. La seva singularitat no respon només a la seva ubicació, sinó també a que el mar reforça la seva insolació al rebre el reflex de la llum solar, actuant a més a més com a regulador tèrmic i, on el vent, la Tramuntana, exerceix un control natural de les plagues i permet reduir al mínim l'ús de fitosanitaris. A la vinya hi trobem 41.9000 ceps de Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc i Garnatxa.

A més a més, el celler lidera el rànquing dels vins més puntuats de la D.O. Empordà. Sobresurten les puntuacions obtingudes pels vins com Finca Malaveïna 2016 i Finca Espolla 2016, que han aconseguit 93 punts.

Finca Malaveïna 2015 està elaborat amb les varietats Merlot (59%), Cabernet Sauvignon (23%), Cabernet Franc i Garnatxa Negre que han romàs 16 mesos en barriques noves bordeleses de roure francès Allier. Mostra un color vermell cirera de capa alta i aroma frutal amb un fons de fines notes torrades i balsàmiques. En boca és rodó, carnós i estructurat. Els tanins són madurs i aporten sensacions d'arrodoniment. Té un excel·lent equilibri, amb un bon pas per boca i llarg postgust. És un vi amb una marcada personalitat de la finca de la qual prové i té un gran potencial d'envelliment.

La Monastrell i la Syrah donen vida a Finca Espolla 2016, amb un vi amb 18 mesos de criança en barriques noves bordeleses de roure francès Allier. El seu color vermell cirera intens, una aroma que recorda a fruits vermells, les notes balsàmiques i una boca intensa, elegant i equilibrada i expressiva resumeix la seva personalitat varietal i la del terroir d'on prové. Com afirma el seu enòleg, Delfi Sanahuja, la pissarra negra que caracteritza a aquesta finca «reforça el caràcter fresc, balsàmic i afable d'aquest vi».



Amb 92 punts es troben tres vins: Aires de Garbet 2016, Aires de Garbet 2017 i Ex Ex 13 2016. Tanquen el rànquing el Finca La Garriga 2015 negre amb 91 punts i La Garriga Blanc 2018 amb 90 punts.