El Club Nàutic de l'Escala consegueix 1.000 euros del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple

El Club Nàutic l'Escala s'adheria, el passat diumenge 14 de juliol, a la campanya Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Ho feia amb una proposta ben refrescant per gaudir dels esports nàutics de la manera més solidària. Unes 25 persones participaven a la jornada i sortien a navegar amb vela lleugera, caiac o paddle sup a canvi d'una aportació de 10 euros.

Els seus donatius, units amb el de l'empresa col·laboradora Jotun Olympia Grup i el Club sumen un total de 1.000 euros que seran entregats pròximament a l'associació.

Jornada solidària

Mulla't per l'Esclerosi Múltiple és un esdeveniment impulsat per la Fundació per l'Esclerosi Múltiple amb l'objectiu de donar a conèixer la malaltia. La iniciativa ofereix la possibilitat de ser solidaris cap a les 9.000 persones que pateixen aquesta malaltia a Catalunya participant a les activitats programades per les diferents instal·lacions adherides.

Cada any, el Mulla't centra els seus esforços en donar visibilitat a una problemàtica en particular relacionada amb l'esclerosi múltiple. Enguany, la missió era remarcar la importància dels símptomes invisibles de la malaltia. Per a això es duen a terme diversos programes per abordar-los i tractar-los.

Aquests programes se centren en l'impacte dels símptomes, i donen eines a les persones amb EM per afrontar-los. L'objectiu és que més enllà dels serveis que oferim, la persona estigui apoderada i aprengui com gestionar aquests símptomes i minimitzar-ne el seu impacte.