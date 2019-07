Ciutadans demana la dimissió de Castellón per l'atac vandàlic a la comissaria de la Policia Nacional

Pintades a la comissaria de la Policia Nacional reivindicades per La Forja

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha lamentat l'atac vandàlic que aquesta matinada ha patit la comissaria de la Policia Nacional per part del «col·lectiu separatista La Forja» i ha demanat la dimissió del regidor de Guanyem, José Castellón, per ser el líder del partit que integra aquest col·lectiu. «Ens sembla intolerable que una associació integrada en un partit de l'equip de govern faci actes vandàlics a la ciutat», ha qüestionat Amelló.

Per al portaveu liberal, els fets ocorreguts demostren la hipocresia del nou equip de govern de la ciutat que mentre ahir anunciava mà dura contra l'incivisme «avui veiem com una associació integrada a Guanyem s'ha passat la nit vandalitzant la ciutat». «Aquests són els socis de govern que ha triat el PSC», ha indicat Amelló, qui ha demanat l'expulsió del Guanyem de l'equip de govern i ha exigit a l'alcaldessa que «es disculpi públicament amb el Cos Nacional de Policia» per aquests actes.

«Si resulta que la Forja està integrada a Guanyem i Guanyem a l'equip de govern, els actes d'aquesta nit són incivisme de govern?», s'ha preguntat Amelló, qui també ha volgut mostrar la seva solidaritat amb el CNP i el seu agraïment per la tasca que realitza.