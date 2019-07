Setmana Bio 2019: Obert el període per als organitzadors d'activitats

Al llarg d'aquest darrer quart de segle, el sector ecològic a Catalunya ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d'innovació contínua. Del 1995 al 2018, la superfície certificada en producció ecològica s'ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 hectàrees. En aquest mateix període, el nombre d'operadors de productes ecològics ha passat de 236 a 3.859. Durant el 2018, els operadors inscrits i la superfície de producció ecològica han augmentat un 8,92% i un 5,02% en relació a l'any anterior i pel que fa el creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2017) ha estat del 20,98%, arribant als 584,77 milions d'euros de volum facturat.

Totes les persones i entitats de qualsevol punt de Catalunya interessades en la producció i l'alimentació ecològica poden organitzar activitats al programa de la Setmana Bio i donar-se a conèixer entre la població, sempre dins de l'objectiu global d'informar i difondre la producció i alimentació ecològica. Per a facilitar l'organització, les activitats del programa s'agrupen en 5 famílies: visites a operadors ecològics, activitats comercials, activitats de divulgació, activitats gastronòmiques, setmana Bio a l'escola

La Setmana Bio disposa d'una plataforma web, setmanabio.cat, que permet la gestió i difusió del projecte i millorar l'experiència, tant dels organitzadors com dels participants en les activitats del programa.

Totes les persones i entitats interessades a organitzar activitats en el programa poden fer-ho a través http://setmanabio.cat/organitzadors/ fins el proper 30 de setembre. En la pàgina hom hi pot trobar tota la informació relativa als diferents tipus d'activitats que es poden organitzar, les condicions i el formulari d'inscripció, així com el material gràfic que es pot descarregar i utilitzar per a la promoció i senyalització de les activitats.