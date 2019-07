Díaz: «Amb els nuvis creem molt de vincle, i en cada casament m'emociono»

En un dia on l'emoció, els nervis i els neguits dels nuvis són els protagonistes, persones com la Noelia exerceixen un paper imprescindible. Ella és la calma i la seguretat que tot sortirà bé en un dels dies que probablement serà dels més importants de la seva vida. Noelia Díaz, de 23 anys, va estudiar el grau de Turisme a la Universitat de Girona, i fa un any i mig que és Wedding Planner al TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, de Navata.

- Què és, una wedding planner?

- És la persona encarregada de tirar endavant un casament, des de tota la fase de gestió prèvia fins al seguiment al mateix dia. Jo faig sobretot de wedding planner, però també organitzo altres esdeveniments com ara bateigs, comunions i aniversaris.

- Com funciona tot el procés de gestar un casament?

- Normalment solen ser els mateixos clients els que em fan peticions, a través de correu electrònic o xarxes socials. En rebre-les, jo em poso directament en contacte amb ells, i els passo el dossier de vendes i també la informació que tenim dels nostres espais. Arribats a aquest punt, i si els interessa el que oferim, quedem un dia i els presento propostes concretes, basades en les seves preferències. Després s'inicia una etapa en què es van reajustant els números, i anem aclarint i matisant coses concretes. Una part important del procés és la prova de menú, en què els futurs nuvis fan un tast de les nostres propostes, i decideixen què menjaran els convidats aquell dia. Fins al dia del casament, estem en contacte constant per anar fent un seguiment conjunt del projecte.

- I quan arriba el gran dia, quin és el seu paper?

- Aquell dia, la meva feina és ser-hi, des d'abans que comenci fins després que s'acabi. Catorze, quinze o setze hores. Les que facin falta. El primer pas consisteix a fer una ordre de servei amb un timing per coordinar la feina exacta de tots els equips de l'hotel que estaran implicats en l'esdeveniment. Paral·lelament a això, he d'ajudar a muntar les decoracions florals, la papereria i he d'estar pendent que els nuvis estiguin bé, i donar-los suport i confiança. Amb tot el temps que passem junts, creem molt de vincle, i en cada casament m'acabo emocionant. Quan comencen a arribar els convidats, faig una mica de relacions públiques rebent-los i acompanyant-los als espais. Després cal vetllar perquè el timing es compleixi, i solucionar imprevistos. Saps allò que diuen els nuvis de «no he vist el dia, de tan ràpid com ha passat»? Doncs jo, tampoc. Em passen volant!

- Què és el més important, de la seva feina?

- La personalització del casament, i que els nuvis estiguin bé i contents. A l'hora de plantejar un esdeveniment així, sí que és veritat que nosaltres tenim moltes coses estandarditzades i en cartera per facilitar la feina dels nuvis, però ens adaptem completament al gust del client, i a qualsevol proposta que facin.

- Com són els clients que venen?

- Depèn de la persona. N'hi ha que venen amb idees molt fixes sobre què volen, i altres que em deleguen moltes decisions. Les parelles que no es preocupen per les flors es preocupen pel menjar, i els que no, per l'allotjament del convidat. Cada client és un món a part.

- La temporada passada vau organitzar una desena de casaments. En recorda algun d'especial?

- La veritat és que tots tenen les seves peculiaritats, però l'últim va ser molt especial. Va ser ambientat amb temàtica Disney. Cada taula estava tematitzada amb una pel·lícula diferent. A més de la tematització de la música, hi havia flors a dins d'una làmpada, col a la pel·lícula d'Aladín, o a dins d'un cofre del tresor com a Piratas del Caribe.

- Treballeu sempre amb el mateix equip de professionals?

- Sí. Treballem amb la gent de l'hotel: el personal de sala, els del restaurant, els tècnics de manteniment, l'equip de neteja, etc. Sabem que són uns grans professionals i confiem en ells. Pel tema de la decoració floral, que és escollida pels mateixos nuvis, sempre treballem amb l'empresa Flors de Vici, de Garriguella. Pel que fa a DJ, i personal de fotografia i vídeo, d'això normalment se n'encarreguen els nuvis.

- Què es gasta la gent, en un casament a TorreMirona?

- Depèn de què vulguin. Els nostres menús oscil·len entre els 92 i els 126 euros sense IVA. En el nostre cas, el menú per persona ja inclou les flors, la barra lliure i tots els complements. A part d'això, les parelles que vulguin fer la cerimònia a les instal·lacions també ho poden fer per un preu de 900 euros. El pressupost inclou un paquet en què hi ha previstos els muntatges i desmuntatges, la decoració floral, els refrigeris, el passadís de pètals i fins i tot la figura de l'alcalde de Navata, que pot oficiar la cerimònia.

- Quantes persones podeu acollir, en els esdeveniments organitzats a l'Hotel?

- L'espai del qual disposem és de 300 o 350 persones, però recomanem als nuvis que portin un màxim de 200 persones. Amb aquesta ocupació podem assegurar que el nostre servei serà excel·lent. A més, evitem fer moviments de taula per la zona de la barra lliure, i també estem tranquils per si el dia es capgira i es posa a ploure, ja que portem els convidats a un segon espai més petit.

- Quant de temps requereix l'organització d'un casament?

- Normalment, els nuvis solen fer el primer contacte un any abans. Com a mínim, a nou mesos vista.

- Durant quins mesos prefereixen casar-se, els clients?

- Ara per ara, la temporada de casaments s'ha allargat molt. Aquest any les hem iniciat al mes de març, i no les acabarem fins a l'octubre, tot i que a l'agost fem una aturada per la calor.

- Quins beneficis té ser Wedding Planner sempre en el marc del mateix lloc?

- Conèixer els espais. Em conec l'hotel i sé els nostres punts forts, les potencialitats, l'equip que tenim, etc. Conec a la perfecció el nostre producte, i estic segura que el que ofereixo és de primeríssima qualitat.