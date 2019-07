Subvenció per a la renovació de la Rambla de Mas Pau

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós una subvenció de 50.000 euros per a l'arranjament de la Rambla Santa Eugènia de la urbanització Mas Pau.

A l'abril varen començar les obres de millora de l'espai. Avui en dia, el condicionament del paviment i de la zona enjardinada, així com dels accessos per eliminar les barreres arquitectòniques, ja són una realitat per als veïns i les veïnes. Amb l'actuació també es va remodelar el parc infantil de la Rambla tot col·locant un paviment de cautxú, proporcionant seguretat, netedat, així com un disseny atractiu per als nens i nenes del municipi.

Aquesta inversió ha suposat un cost total de 61.482,36 euros. Però des de l'Ajuntament es va sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència pública a l'Àrea de Presidència de la Diputació de Girona. L'alcaldessa, Júlia Gil, que ha gestionat l'operació, destaca que «treballem per una gestió eficient que serveixi per millorar la qualitat de vida de la ciutadania del nostre poble».

La sol·licitud va ser concedida, per un import de 50.000 euros, el que significa que el municipi haurà d'assumir els 11.482,36 euros restants, menys del 19% del cost total de l'obra.