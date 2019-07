Maria Gratacós: «El que cal a l'Ajuntament és una mica d'organització i més control»

És la primera vegada que forma part de la política activa, ho fa com a independent i té molt clar combinar-ho amb la seva feina com a gestora fiscal. Maria Gratacós (Capmany, 1967) tenia respecte de ser la número tres de la llista d'ERC i es va convèncer per la confiança que li generen l'equip i els treballadors del consistori.

- Com es presenta el mandat?

He de dir que la gent de la casa m'ha rebut molt bé, trobo que són gent molt trempada i que tindré bona entesa. Suposo que és perquè els dic el que penso. A aquest Ajuntament, el que li falta és una mica d'organització i més control. Organització, perquè tot es fa sobre la marxa, als pressupostos es veien coses que no s'entenien. I control, perquè s'ha de mirar per on passen els diners, que són públics. Ara no he tingut més temps que per situar-me. Per mi és un món diferent, jo estic acostumada a una altra manera.

- Amb un pressupost com el que té Figueres, es poden fer més coses de les que es fan?

Sí, s'han de gestionar diferent. Hi ha petites coses que són d'una mecànica de 'com aquesta quantitat hi era l'any passat, deixem la mateixa', i no ha de ser així. S'ha de tenir una visió global i un projecte. Què fa falta a Figueres? Doncs fem una inversió d'una cosa concreta. No pots anar sobre la marxa. La vida mateixa ja et porta imprevistos, si no t'organitzes i planifiques, tens un problema. Jo crec que faltava planificació.

- En quatre anys és difícil canviar les coses, però, podreu presentar uns pressupostos que donin resultats el mateix any?

Vull creure que sí. Espero no equivocar-me, però ja he quedat que a l'agost ens posarem a treballar els pressupostos. Així a principis de l'any pots començar a treballar amb unes quantitats previstes. Tampoc puc dir que no passi qualsevol cosa i no es pugui acabar, però la intenció és aquesta. La interventora està encantada quan li vaig dir que jo era d'aquest parer. Amb el grup parlàvem de fer una auditoria, perquè la gent ha de saber què passa, i la interventora ens va dir que avui dia ja passaven petites auditories i que no calia fer-les. Si ella ho diu, hi confio.

- Heu donat a conèixer l'existència d'impagament de factures, com us heu trobat la situació econòmica de l'Ajuntament?

M'he anat reunint amb la interventora i cada dia sortia una cosa diferent. Quan veia els pressupostos, em sorprenia que tot eren modificacions de crèdit. La interventora em va ensenyar totes les factures pendents. Les revisaré totes, s'ha de fer el seguiment i valorar. Tampoc vull fer avui una modificació de crèdit i demà una altra. El procediment de les factures és que hi ha d'haver un pressupost o algú que ho gestioni o ho verifiqui. El problema és que no estaven assignades a cap àrea, perquè la persona que hi havia no tenia potestat per signar, estan pendents. La majoria venen del Departament de Comunicació, quina casualitat. Podrien sortir més factures.

- Com ho arreglareu?

Ens ho mirarem bé. Tenim previst portar-ho al ple a finals de juliol, perquè creiem que la gent ho ha de saber. No vull dir que totes siguin incorrectes, que no se'm malinterpreti, crec que ha sigut mala gestió. També és veritat que, si no les reclamen, per alguna cosa serà.

- Insinua que poden ser factures falses?

No, no ens passem. Però hi ha alguns serveis, tots de comunicació, que els conceptes són molt sui generis. Amb el que hi ha, es pot entrar el que es vulgui. Això és amb el que estem, mirant que la gent justifiqui la feina feta. Es pagarà, però jo vull saber que la feina s'ha fet.

- S'ha externalitzat massa?

És clar, aquest és un dels hàndicaps. S'ha d'estalviar, és el que hem de mirar, com en una economia de casa. El que s'ha de fer en aquest ajuntament és intentar estalviar perquè la gent se senti beneficiada.

- Parlant d'estalviar, no sembla estrany que quan entra un govern d'esquerres el primer que porti a ple siguin els seus sous?

Qui treballa vol cobrar. I això que s'han apujat no és cert. Vull interpretar que algú ha volgut prendre un tema per justificar-se que les coses no es van fer bé. I ja m'entens, si vols. No es pot comparar un equip de 5 amb un d'11 i les partides s'han de modificar perquè els diners d'ells no s'estiren per a 11. Són faves comptades, si no ho volen entendre... Que queda lleig? No vull dir que no.

- També porta l'Àrea de Transparència. Al ple de divendres passat no es van explicar els temes a debatre, com a exercici de transparència no és gaire bo.

Vam dir que intentaríem que els plens no fossin maratonians com fins ara, perquè moltes vegades era una picabaralla innecessària. Però sí que va ser molt ràpid i l'alcaldessa va prendre nota. També és cert que la més problemàtica podia ser la del personal, però la resta eren modificacions de crèdit, que vol dir que, el que estava en aquesta partida, ho passem en una altra, i són termes comptables.

- I en qüestió d'administració electrònica?

Hem d'anar canviant, s'ha de posar fàcil per als treballadors i per a la gent de fora. No crec que sigui fàcil ni ràpid, però s'ha d'intentar. L'OMAC, per exemple, és un projecte de fa molts anys i ha quedat una mica obsolet, s'ha d'intentar un procés que tingui una vitalitat i que la gent tampoc hagi de perdre molt de temps. A escala interna, s'ha de fer un muntatge general i que puguis passar d'una àrea a l'altra sense molta complicació.

- Quina seria la satisfacció que tindria d'aquí a quatre anys?

Només que millorés una mica Figueres, jo ja em sentiria satisfeta, ja sigui en neteja, en viure...

- Sembla fàcil.

Si treballem tots, jo crec que sí. També són detalls que veus. Crec que els funcionaris també han vist que tenim moltes ganes de fer coses, i això ajuda, ells també tenen ganes. I si fan la feina ben feta, se'ls ha d'agrair i fer-li veure a la gent, que es pensa que un funcionari no fa res. Jo estic molt contenta amb el que he vist, crec que estan molt predisposats.

- No creu que els funcionaris escolten aquests missatges il·lusionants dels polítics cada quatre anys?

Pel que jo he viscut, em fa la sensació que no. Per les llistes de necessitats que tenen, que m'han ensenyat, em diuen que la tenen fa molt de temps i que no s'ha fet res. Em fa la sensació que ells també tenen ganes que les coses canviïn, i això dona ànims. També crec que tothom hauria de passar una temporada treballant a l'Ajuntament i així, a l'hora de criticar i parlar, sabria de què va.