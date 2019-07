«M'il·lusiona servir els empordanesos i els ajuntaments»

Sònia Martínez ha sigut consellera comarcal des del 2003 i en els darrers mesos vicepresidenta.

Com valora que hagin apostat per vostè com a presidenta del Consell?

Per mi és tot un honor i una gran satisfacció que m'hagin encomanat aquesta gran responsabilitat. M'il·lusiona servir a totes les empordaneses i els empordanesos i els ajuntaments.

Com es compaginarà el dia a dia d'un ajuntament amb el del Consell Comarcal?

De fet ja fa quatre anys que compagino l'Ajuntament amb responsabilitats al CCAE. Primer al capdavant de l'Àrea de Cultura i aquest darrer any, quan l'alcaldessa de Roses va assumir la presidència, em va delegar l'Àrea d'Ensenyament que fins aleshores havia portat ella. He estat també, aquest darrer any, vicepresidenta de la institució i, per tant, ho compaginaré com ho he fet fins ara.

I amb la família?

Aquesta part és més complicada, però no només pel fet d'exercir un càrrec públic, crec que independentment de quina sigui la teva professió, compaginar la vida laboral amb la familiar és tot un repte. Intento dedicar a cada cosa el seu temps, prioritzant cada situació i aprofitar al màxim els moments que comparteixo amb la meva família i amistats.

Com ha sigut el traspàs amb la seva excompanya d'àrea?

Sempre hi ha hagut una gran sintonia entre la Montse i jo, ja abans de coincidir en el CCAE. Fruit de la política, entre nosaltres ha nascut una bona amistat i es fa evident aquesta complicitat. El traspàs el farem les pròximes setmanes, però de ben segur que serà tan fàcil com ho va ser amb l'Àrea d'Ensenyament. De totes maneres, la Montse sempre està a l'altre costat del telèfon, a l'hora que sigui, per resoldre't qualsevol dubte i ajudar en tot allò que li sigui possible.

El seu antecessor a la Jonquera, Jordi Cabezas, també va ser president de l'ens comarcal. Li ha donat algun consell?

Encara no he pogut parlar amb ell personalment. Li vaig donar la notícia per telèfon i es va alegrar molt. Malauradament, el dia de la presa de possessió es trobava fora de la comarca i no va poder venir. En Jordi ha estat el meu mentor polític i considero que va marcar un estil al consell que em proposo repetir. Estic segura que el dia que ens veiem me'n donarà més d'un.

Què els diria a aquells que li diuen que té un doble pacte «amb els del 155»?

Doncs que Junts és la força guanyadora a les dues institucions i el pacte que tenim, tant a l'Ajuntament com al CCAE, és un pacte de continuïtat de gestió que ha funcionat satisfactòriament en benefici del poble, en el primer cas, i de la comarca, en el segon. En temes de país hem demostrat sempre el nostre compromís i seguirem lluitant en la defensa dels nostres drets i llibertats.

Es considera política o gestora?

Una combinació de les dues. Gestiono un projecte polític.

Quines seran les seves prioritats al Consell pels pròxims quatre anys?

Per una banda l'atenció a les persones. Cal millorar la qualitat de vida dels altempordanesos adaptant-nos a la realitat social. La generació d'activitat econòmica a partir de polítiques de foment del turisme serà també un altre dels eixos d'aquest mandat. La millora i l'increment de serveis que prestem als ajuntaments és també una necessitat evident que he pogut observar els darrers quatre anys, per això em proposo implantar un servei d'assistència tècnica eficaç i eficient per als municipis. I finalment hem de posar tots els esforços en la formació dels joves de la comarca.

Malgrat que l'ens comarcal treballa per a tots els municipis i té una gran oferta de serveis, sovint queda «oblidat».

Tal com dius, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà té una excel·lent oferta de serveis i una plantilla de personal que treballa de valent, però que tota aquesta feina sovint passa inadvertida. Ens caldrà comunicar encara més i millor totes les accions que emprenguem, tots els projectes i en això ens caldrà la complicitat dels mitjans.

Recentment hem vist com els treballadors del Consell Comarcal organitzaven protestes exigint un lloc de treball digne. Quins passos té pensat fer?

En el darrer ple del passat mandat ja es va informar que s'encarregaria la valoració dels llocs de treballs i es va deixar encomanat que s'iniciés l'expedient per a la licitació d'aquesta valoració. Aquest va ser el compromís de la Montse i evidentment jo el mantindré. Abans d'aquesta valoració, però, calia fer una catalogació dels llocs de treball i aprovar el nou organigrama, i així s'ha fet. Aquest mandat vetllaré perquè els treballadors tinguin unes bones condicions laborals. Una vegada s'aprovi el nou cartipàs i nomenem el conseller/a responsable de recursos humans, ens reunirem amb el comitè per seguir negociant el conveni.

L'edifici del Consell Comarcal ha quedat petit, segons diuen. S'havien plantejat comprar algun edifici al mateix carrer Nou per tal d'ampliar les dependències. Segueixen amb aquesta intenció?

De moment tenim dos edificis amb opció a compra al mateix carrer Nou que estem valorant. Però penso que no podem prendre una decisió precipitada malgrat que la necessitat d'espai és palesa. Per això, entomarem aquest tema tan bon punt formem el cartipàs, per tal de millorar també les condicions laborals dels treballadors.

Tenen el cartipàs acordat?

Tot just el dijous passat vàrem prendre possessió del càrrec. Aquesta setmana mantindrem les reunions necessàries per a definir-lo en els pròxims dies i aprovar-lo en poques setmanes.