La Fundació Altem projecta una residència a l'antiga llar d'infants Ramon Reig

La Fundació Altem fa més de 50 anys que presta serveis d'atenció a persones amb discapacitats. Es tracta d'un referent en el sector quant a gestió i serveis. Manuel Toro, president de la Fundació, i Isabel Artigas, directora gerent del centre, expliquen que «el centre, a més d'oferir serveis i infraestructures a aquestes persones que es troben en risc d'exclusió social, busca donar oportunitats d'inserció laboral i aconseguir que la seva qualitat de vida millori».

Arran de l'augment de l'esperança de vida de la societat, els anys de vida de les persones amb discapacitats, afortunadament, també s'han allargat i ara aquestes persones estudien, treballen i es jubilen. Davant d'aquest canvi, l'entitat Altem va decidir obrir una residència de gent gran amb discapacitats. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida en el sector però que, malauradament, avui encara no s'ha pogut registrar com a residència de gent de la tercera edat amb discapacitats, ja que la Generalitat no preveu aquesta opció en les seves caselles. Des de la fundació lamenten aquestes «mancances».

Tot i que per part de la Generalitat no s'obtenen les respostes esperades, l'Ajuntament de Figueres dona suport al projecte i ha cedit l'antiga llar d'infants Ramon Reig per fer-hi la nova residència i centre de dia. El projecte del nou espai ha estat dissenyat per Estudi3 i té un pressupost d'uns 5 MEUR que l'entitat defineix com a «aproximat i no vinculant».

La maqueta del nou espai que ocuparà el terreny està formada per dos mòduls de convivència que formaran casetes independents amb jardí, un mòdul de recepció, un menjador i un centre de dia. A més es preveu que la nova residència tingui espais de lleure com una pista d'esports i un hort.

La nova residència preveu donar un servei adequat per a cada persona, seguint el sistema del país basc, on els centres gaudeixen d'una autonomia que els permet treballar de forma més personalitzada. A Catalunya és necessari humanitzar els suports que s'ofereixen a aquestes persones i fer de les estances, on passen gran part de la seva vida, un lloc acollidor és un primer pas. És necessari un model personalitzat.