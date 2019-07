Campanya per lluitar contra la violència sexista a les nits de festa

Des de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal s'ha posat en marxa una campanya per lluitar contra la violència sexista en l'àmbit de l'oci nocturn, que inclou tot un seguit d'accions i recursos. Aquests elements es posen a disposició dels municipis de la comarca, i per ara ja són vint-i-quatre els que ho han sol·licitat.

Les agressions sexuals en grup, agressions per homofòbia o transfòbia, situacions de micromasclismes normalitzades o violència de gènere poden donar-se en qualsevol lloc o moment, però és d'especial importància fer-ne prevenció en l'àmbit de la nit, on sembla que determinats comportaments queden justificats pel consum d'alcohol o drogues. Per això, des del Consell, s'ofereix el Servei de Prevenció de les violències en l'àmbit de l'oci nocturn, amb els suports de la Diputació de Girona i la Direcció General de Joventut de la Generalitat. Entre els recursos que s'ofereixen als municipis, s'hi troben xerrades –per a joves o públic en general, formacions de caràcter tècnic, estands a les festes majors i marxandatge amb la imatge de la campanya: Jo soc punt lila! I tu?

El Punt Lila té per objectiu principal sensibilitzar en el context d'oci nocturn i que esdevingui un entorn segur on qualsevol actitud sexista sigui rebutjada.

Els professionals implicats

Aquests recursos, creats i coordinats pel Consell, els aplica l'entitat NUT, format per psicòlogues especialitzades en violències masclistes, encapçalat per Alba Alfageme i Mireia Casellas, professionals referents en la matèria. Les responsables del projecte es mostren molt satisfetes d'haver creat un servei que pot esdevenir «referent» a l'Alt Empordà amb l'ambició d'aconseguir «una comarca lliure de sexisme».

Les referents de Salut de l'Àrea de Joventut diuen que tenen un ferm compromís amb la necessitat de treballar en l'àmbit de la sexoafectivitat i fa temps que realitzen accions en aquest àmbit. Ara s'ha donat la circumstància que el context polític i social permet fer un projecte d'aquesta mena.

A més del projecte, s'ha engegat un grup de treball que en realitzarà el seguiment i l'avaluació.