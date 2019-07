L'Escala i la Mar d'Amunt acullen camps d'idiomes, esports i biodiversitat

La Direcció General de Joventut (DGJ) ha registrat, fins a dia d'avui, un total de 1.366 activitats de lleure per aquest estiu a les comarques gironines, que han estat notificades per les entitats organitzadores de les activitats: entitats d'educació en el lleure, associacions educatives juvenils, associacions de pares i mares, empreses i institucions.



A aquestes activitats hi ha inscrits, hores d'ara, un total de 795 persones de suport, 8.030 monitors i dirigents i 57.029 participants, que majoritàriament faran casals de vacances (36.846 inscrits en 616 activitats). La resta d'activitats es reparteixen entre les colònies (15.847 i 294 activitats), les acampades (8.745 i 264), les rutes (3.738 i 166) i els camps de treball (678 i 26).



I pel que fa al lloc de realització, el Gironès és, fins a data d'avui, la comarca amb més participants inscrits (14.100), seguida de l'Alt Empordà (11.005), el Baix Empordà (8.883), el Ripollès (7.993), la Selva (7.893), la Garrotxa (6.302), el Pla de l'Estany (4.894) i la Cerdanya (4.784).



Les entitats organitzadores tenen de termini fins a set dies abans de l'inici de l'activitat per a notificar-la a la DGJ, de manera que les xifres aniran creixent les properes setmanes. D'aquesta manera, es preveu que les dades siguin similars a les de l'estiu passat a la demarcació de Girona, en el qual 89.766 nois i noies acompanyats per 11.080 dirigents i monitors van participar en 1.804 activitats.



Són dades que ha donat a conèixer aquest matí el director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, durant la visita a les colònies de "L'estiu és teu!" que durant aquesta setmana tenen lloc a l'alberg de l'Escala, on un total de 178 nois i noies de 8 a 17 anys hi duen a terme activitats esportives i d'aprenentatge d'anglès.



Posteriorment, Poch ha visitat les tasques que aquests dies desenvolupen al Far de Punta s'Arnella els joves del camp de treball "Tocats per la Tramuntana: gestió de la biodiversitat al Cap de Creus", una activitat organitzada per Joventut i gestionada per Fundesplai que té lloc a la Selva de Mar del 7 al 21 de juliol.

Les tasques que duen a terme 24 nois i noies de 14 a 17 anys al camp, que és novetat d'aquest 2019, consta en retirar exemplars d'de flora a la zona del Far de s'Arnella, sensibilitzar els veïns mitjançant tríptics i explicacions de la fragilitat de la flora autòctona, adequar el camí dels Gatiens, restaurar murs de pedra seca dels entorns de lai recollir residus de les cales Taballera, Tamariu i Fornells del