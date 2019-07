Poch, director de l'Agència Catalana de Joventut, visitarà activitats per a joves a l'Escala i el Port de la Selva

El director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, visitarà les colònies de "L'estiu és teu!" que durant aquesta setmana tenen lloc a l'alberg de l'Escala, on un total de 178 nois i noies de 8 a 17 anys hi duen a terme activitats esportives i d'aprenentatge d'anglès.

Durant l'acte, Cesc Poch donarà a conèixer les dades del nombre d'activitats i de participants que les entitats, institucions i empreses han notificat a la Direcció General de Joventut fins a aquest moment a les comarques gironines per aquest estiu 2019.

Posteriorment, a les 12.00 hores, Poch visitarà les tasques que aquests dies desenvolupen al Far de Punta Sarnella, d'El Port de la Selva els joves del camp de treball "Tocats per la Tramuntana: gestió de la biodiversitat al Cap de Creus", una activitat organitzada per Joventut i gestionada per Fundesplai que té lloc a la Selva de Mar del 7 al 21 de juliol.