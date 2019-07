La Jonquera rep per tercer any consecutiu la Transpirenaica Social i Solidària

Per tercer any consecutiu, la Jonquera ha rebut la Transpirenaica Social i Solidària. Aquest dimecres, 10 de juliol, els regidors i l'alcaldessa s'han trobat amb l'expedició, que arribava al municipi en una de les últimes etapes, provinents de Maçanet de Cabrenys. Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, ha afirmat que "és un plaer enorme, un any més, rebre a la nostra vila la Transpirenaica Social i Solidària, un projecte humanitari, integrador i admirable que té com a objectiu millorar la vida dels joves que es troben en situació de vulnerabilitat social". I ha destacat: "gràcies per la vostra contribució a la nostra societat. Benvinguts a la Jonquera!".



La Transpirenaica Social i Solidària és un projecte educatiu de transformació social a la muntanya, dirigit a joves amb situació de vulnerabilitat. La travessia consta de 600 km de recorregut, des del mar Cantàbric al mar Mediterrani en 30 dies (des del Cap d'Higuer d'Euskadi al Cap de Creus). Enguany, han participat més de 300 joves i 200 voluntaris. Durant el trajecte, els participants caminen, però també assisteixen a xerrades i conferències, i comparteixen la seva experiència a les xarxes socials i altres mitjans. El projecte és una iniciativa sense ànim de lucre que neix el 2013 de la mà de la Fundació Formació i Treball com a oferta educativa no formal, per a millorar la integració de joves amb risc d'exclusió.



D'aquesta manera, l'Ajuntament de la Jonquera torna a obrir els braços a la Transpirenaica, i participa novament com a vila col·laboradora de la travessia. Des del consistori, es vol agrair l'aportació social de l'entitat per part dels membres i els voluntaris que hi ha darrere, a la vegada que s'anima i es felicita els participants d'aquesta edició.