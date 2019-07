La dissenyadora de joies Roser Martínez rebrà el desè Premi d'Estil

Roser Martínez, dissenyadora de joies i emprenedora, rebrà el X Premi D'estil per destacar cada vegada més en el seu àmbit. Les seves creacions i dissenys s'han arribat a exposar per tot el món (París, Roma, Bucarest, Niça...), a més de veure's en desfilades de moda a Madrid i Miami, o al 080 Barcelona Fashion Market. Martínez va ser semifinalista a l'Enjoiats 2016 i guardonada amb el 2n Premi Emprenedors Alt Empordà 2018. L'acte se celebrarà el proper dijous, 18 de juliol, a les 20:30 del vespre, als jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

L'entrega del X Premi D'estil coincideix amb l'11è aniversari de la revista D'estil i l'agència Oh! Comunicació, que n'és l'editora. El guardó respon, des dels seus inicis, a la voluntat de posar en relleu i donar suport a perfils determinats que engeguen projectes amb il·lusió i entusiasme i que, gràcies a l'esforç, constància i tenacitat, s'obren camí de manera destacada en el seu sector.

La revista D'estil aprofita el lliurament del premi i celebració del seu aniversari per organitzar un còctel obert a col·laboradors, clients, amics, entitats i autoritats diverses en un espai emblemàtic de la geografia altempordanesa. A l'esdeveniment, s'hi poden comptar rostres que han aparegut a la revista en el darrer any i també en anteriors edicions. En aquest marc festiu, es lliura el Premi D'estil a un perfil escollit d'entre tots els entrevistats i entrevistades a la secció "Retrats d'Emprenedors" de la revista.

En aquesta ocasió, en l'acte que se celebrarà als jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, es comptarà amb música per a tots els públics de la mà de Radio Cassette Night, habituals de les vetllades altempordaneses. A més, després del lliurament del premi a Roser Martínez, se servirà un refrigeri per a tots els assistents a càrrec del Grup Samuga, El Graner i el restaurant Amiel & Molins. Alhora, es comptarà amb vins del prestigiós celler Pere Guardiola per acompanyar la vetllada.

El I Premi D'estil, lliurat l'any 2009 a la terrassa del Museu del Joguet de Catalunya, va ser per al cantant bisbalenc Miquel Abras, i, en la seva segona edició, celebrada a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el guardó va anar a parar a mans de la sommelier Meritxell Falgueras, tot fent doblet amb el xef Raül Balam. El 2011, l'actriu i poetessa Estel Solé es va endur el trofeu en un acte celebrat al Teatre Municipal El Jardí, de Figueres, i, en la quarta edició, el premiat va ser Neil Harbisson, el primer cyborg del món reconegut per un govern. Els següents Premis D'estil, lliurats a la Casa Empordà, van ser per a Txarango i Anna Vives, respectivament. El 2015, Angie Rosales, fundadora de l'ONG Pallapupas, recollí la "D" de D'estil a l'Auditori dels Caputxins; i el vuitè i novè premis van ser lliurats a la cantant Paula Valls i al president de Kreamics, Jan Millastre, el 2017 i 2018, respectivament.

En aquesta ocasió, la guanyadora del X Premi D'estil és Roser Martínez, emprenedora i dissenyadora de joies de creixent prestigi. El guardó se li entregarà el proper dijous, 18 de juliol, a les 20:30 del capvespre, als jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.