La piscina de Roses es mulla per l'Esclerosi Múltiple

La Piscina Municipal de Roses acollirà el proper dilluns, 15 de juliol, per tretzè any consecutiu la jornada Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, una campanya de sensibilització social i de natació solidària a benefici de les persones afectades per esclerosi múltiple (EM), una malaltia neurològica del sistema nerviós central.

L'entrada a la Piscina serà lliure, i només caldrà que cada participant nedi els metres que desitgi i que col·labori fent un donatiu i/o comprant algun dels materials realitzats per a la campanya, amb un disseny ben original i exclusiu: samarretes, bosses, tovalloles, gorres€ Tota la recaptació es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple i d'aquesta manera es col·laborarà a millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i a donar suport a la recerca. L'any passat, a la Piscina de Roses, es varen nedar uns 102.000 metres i es va assolir una recaptació de 796 €.

A les 12.30 hores hi haurà el gran salt col·lectiu del Mulla't. Tots els assistents, de forma coordinada, faran aquest acte simbòlic de suport als afectats per aquesta malaltia.

Cal destacar que de les 16.30 fins a les 19.30h, s'instal·larà un recorregut amb inflables aquàtics perquè les famílies que vinguin a mullar-se per l'esclerosi múltiple.

A tot el país

Són més de 600 piscines les que s'adhereixen a la campanya i que col·laboren per la causa, la majoria de les quals duen a terme l'esdeveniment el diumenge 14 de juliol. A Roses, però, ho faran just l'endemà, el dilluns dia 15.