L'Estadi del Mas Oliva substitueix la gespa artificial per una d'última generació

Dimarts es van iniciar els els treballs de substitució de la gespa artificial de l'Estadi Mas Oliva, atès que l'anterior datava de l'any 2007 i presentava deficiències. Es preveu que el projecte finalitzi a principis d'agost, de forma que la temporada de competició 2019/2020 dels clubs rosincs podrà iniciar-se amb el camp renovat.

La gespa sintètica de l'Estadi havia estat instal·lada l'any 2007 i presentava deficiències (fibres desgastades, acumulació de granulat en la superfície de joc, enfonsaments a les bandes laterals,...) amb motiu de l'ús intensiu que el camp té al llarg de tot l'any, on es realitzen un elevat nombre d'entrenaments i competicions, partits amistosos, estades esportives, etc. Aquest ús, sumat al fet que la vida mitjana útil d'una gespa artificial per a la pràctica de futbol federat és de 10 anys, feien necessària la renovació que ja s'ha iniciat.

Els treballs substituiran una superfície total de 7.125 m2 corresponents al camp de futbol i als seus perímetres, que inclou un camp longitudinal de futbol 11 de 105 x 65 metres i dos camps transversals de futbol 7. Les primeres tasques consisteixen en el desmuntatge de porteries, banderins de corner i resta d'equipament, que continuarà amb l'enretirada de la gespa, del farciment de cautxú i sorra i de la capa elàstica actuals.

Un cop extrets tots aquests materials, es procedirà a la instal·lació d'una nova capa elàstica que donarà la uniformitat i elasticitat necessàries a tot el camp i a la col·locació de la nova gespa sintètica, d'última generació, amb 45mm d'altura i farcit de sorra i granulat de cautxú, d'acord a les condicions d'homologació FIFA. Per últim, es tornaran a marcar els camps -el longitudinal emprant gespa de color blanc i els transversals traçant línies grogues- i es muntaran les porteries, banderins i equipament de camp.

Es preveu que el projecte, amb un pressupost de 223.303 €, finalitzin a principis d'agost.