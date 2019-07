L'actual govern de Figueres denuncia una «mala praxis» de l'anterior mandat

L'Ajuntament de Figueres podria sumar un import de 250.000 euros «al calaix de factures impagades», segons informa l'actual equip de govern. Després de 25 dies de l'inici del nou mandat, el govern de coalició ha volgut convocar als mitjans per explicar la situació què s'han trobat al consistori, «estem preocupats, ens hem trobat una situació complexa i de mala gestió», ha lamentat l'alcaldessa Agnès Lladó.

Acompanyada del vicealcalde Pere Casellas ha donat alguns exemples d'aquesta «mala praxi». Segons Lladó, algunes d'aquestes factures procedeixen des de l'exercici de 2016, com és el cas, ha explicat, «de les quotes a l'Associació de Municipis per la Independència, que no s'ha pagat ni una». Sobretot ha fet èmfasi a l'impagament de factures de l'àrea de comunicació, de les que no es té cap classe de contractació, «en el primer semestre del 2019 tenim factures de les quals no ens consta cap encàrrec, per un valor de 72.000 euros», ha detallat.

Per començar a «posar ordre», l'alcaldessa ha informat que el govern ha decidit engegar un procés de verificació de factures, «per comprovar quins han sigut els encàrrecs i on han anat a parar aquests serveis».



Tancament de bars

Un altre dels assumptes que l'actual govern figuerenc vol denunciar és la falta d'informació respecte al tancament de locals d'oci conflictius que s'han produït els darrers mesos. Desmenteixen que el motiu del seu tancament fos «de seguretat» sino que, tal com asseguren que els han informat els treballadors, els motius eren tècnics. Així, l'alcaldessa vol aclarir que «si acaben tenint aquests motius tècnics solucionats, no tindrem més remei que tornar-los a obrir». Per combatre els incompliments dels locals, han encarregat a l'àrea de llicències d'activitats que s'iniciï un pla de verificació a tots els locals de la ciutat.

Des de l'Ajuntament també denuncien la falta d'efectivitat del Pla de xoc contra l'incivisme que va engegar l'anterior govern. Segons el vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, de les 142 denúncies sobre infraccions d'incivisme que es van fer, «s'han tramitat 70, s'han deixat de tramitar 72, que segurament prescriuran». De les tramitades, «només han culminat 18».