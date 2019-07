Capmany aposta per la sostenibilitat amb un vehicle cent per cent elèctric

L'Ajuntament de Capmany, presidit per l'alcalde Joan Fuentes (Junts per Catalunya) acaba d'anunciar als veïns del municipi l'adquisició d'un vehicle cent per cent elèctric per als usos municipals. "Iniciem una etapa encaminada a millorar, respectar i protegir el medi ambient. Avui aportem el nostre granet de sorra per lluitar contra el canvi climàtic i incorporem als serveis municipals una furgoneta 100% elèctrica fabricada a Catalunya", ha anunciat l'equip de govern d'aquest petit poble de l'Albera de 613 habitants. L'alcalde Fuentes considera que és "un pas endavant, i no serà l'únic".

Es tracta d'una furgoneta Nissan e-NV200, amb una capacitat de càrrega de 4,2 m3 i amb una bateria de 40 KWH de recàrrega ràpida. L'Ajuntament l'ha fet retolar amb imatges identificatives del poble. La seva adquisició ha comptat amb l'ajut econòmic de la Diputació de Girona.