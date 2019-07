Agnès Lladó: «Qui vol canviar les coses és perquè és rebel i s'enfronta al que hi ha»

Primera alcaldessa republicana de Figueres. ERC va ser la segona força més votada assolint cinc regidors. Després de formar un pacte de govern amb PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres, lidera l'equip que governarà la ciutat els pròxims quatre anys.

Agnès Lladó (Figueres, 1979) es defineix amb orgull com a republicana, independentista i feminista. Parafrasejant Maria Mercè Marçal, com va fer en el seu discurs d'investidura, és «tres voltes rebel».

Pot ser una alcaldessa rebel?

I tant que sí. Aquest càrrec és un honor, però t'hi poses perquè vols transformar les coses. Qui vol canviar-les, és perquè és rebel i es rebel·la contra el que hi ha. Em sento i m'identifico així, i ho expresso perquè no puc oblidar-ho ni enganyar la gent. Evidentment, soc conscient que cal treballar per a tota la gent de Figueres. Pensin, parlin o sentin igual que jo, o no.

És la primera vegada que un pacte de govern d'esquerres governa la ciutat, funcionarà?

Estic molt convençuda que anirà molt bé, perquè hem sigut capaços de treballar en allò que ens uneix i no valorar tant el que ens diferencia. El que ens porta a posar-nos d'acord és tenir un eix social molt marcat. Aquest pacte té les seves contradiccions, no ho negaré, però amb la situació que tenim a Figueres (47,5% de població en risc d'exclusió social, 15,5% d'atur i 17% d'abandonament escolar) creiem que ha arribat l'hora de valorar les persones, posar-les al centre de totes les decisions i prioritzar aquest eix social. Sense oblidar l'eix nacional que, evidentment, forma part de mi. El ple, que és sobirà, té majoria independentista. Ara creiem que s'ha de prioritzar l'eix social, que reverteix en tothom i que Figueres ho necessita.

Amb les dades de la situació actual, vostè mateixa ha dit que, si fos un país, estaríem en recessió. Quina mesura urgent s'aplica per combatre «una ciutat en recessió»?

El que hem fet, més enllà de conèixer la gent de la casa i veure les necessitats, ha sigut analitzar pressupostàriament amb què comptem, on ens han deixat i què podem fer en el que queda d'any. Estem treballant en un pla de govern on especificarem quines mesures prendrem en aquest mandat i en quins terminis, serà concret perquè tothom tingui molt present què és el que volem fer. Aquesta situació no es reverteix en quatre anys, però sí que es poden posar els pilars perquè aquest canvi sigui possible, que seran: servei a les persones, benestar social, seguretat, convivència i manteniment de l'espai públic.

Com van les relacions amb l'oposició?

És més virtual que una altra cosa. Jo mantindré una relació cordial amb tothom. Fem política de mà estesa perquè la gent està molt cansada de conflictes i retrets, el que volen és que se sumi i es construeixi. Sempre he pensat que parlant la gent s'entén.

Ja heu tingut el primer conflicte virtual [entre Pere Casellas i Jordi Masquef a les xarxes socials].

A mi m'agradaria que no passés, no aporten res a ningú, i a qui resten moltíssim és a la ciutat. Al cap i a la fi són discussions estèrils, que es poden demostrar perfectament i formen part del rol que cadascú vol assumir. Sé perfectament quin és el meu paper i quin és el que vull jugar. No vull entrar, ni entraré, en cap conflicte perquè crec que no ens beneficia, a ningú.

Amb aquestes declaracions, i la protesta el dia de la investidura, creu que serà fàcil dur a terme polítiques de consens?

Dos no es barallen si un no vol. Puc entendre que ells apliquin una política del no a tot, en paraules seves, forma part de l'oposició. Entenc que el que volen és el millor per a la ciutat i estic convençuda que en certes decisions hi seran. Nosaltres treballarem perquè les decisions siguin el més consensuades possibles.

Com us heu trobat l'Ajuntament?

(Bufa) No ens hem trobat l'Ajuntament que voldríem. És necessari fer una reformulació en moltes coses, en molts procediments i ens hi estem posant molt seriosament. Ja es veurà, perquè hi ha decisions que s'han de prendre.

Com per exemple?

Tenim un concurs d'enllumenat públic que hem pres la decisió de desistir-hi, perquè, si no, l'Ajuntament es veuria perjudicat.

Fruit d'una mala gestió?

Crec que és fruit de les presses. Les presses mai són bones companyes, i quan parles de contractacions, menys. Ha arribat l'hora de poc a poc i bona lletra. Encarem les coses com les hem d'encarar, treballem-les, estudiem-les i determinem-nos, que quan prenem una decisió siguem conscients de tot el que hi ha, bo i dolent.

Haureu de dedicar molt de temps a desfer més que a fer?

Nosaltres no hem vingut a causar cap desgavell. El que funciona no cal canviar-ho pel que no funciona, no es tracta de desfer, sinó de reformular. No hem vingut a posar l'Ajuntament potes enlaire, sinó a posar ordre i fer les coses d'una altra manera.

Per què feu aquesta distribució del cartipàs?

Fem aquesta distribució perquè posem tres objectius a sobre de la taula. I perquè no volíem, i jo en concret, un govern on ens repartíssim un pastís. No hi crec en la política de repartiment, crec que en la política d'equip. Sempre m'he dedicat a la gestió d'equips i estava molt convençuda que el govern que havíem de fer havia de ser així. Per això fem aquesta estructura trenada. Hi ha l'alcaldessa, que ho coordina tot, tres grans àrees i tots els regidors que les compartim. Buscàvem tenir una organització d'equip, moderna i que pugui fer tot més àgil. Ens hem mirat organitzacions molt diferents d'altres ajuntaments, el d'Olot, per exemple, té una organització molt similar.

Per què és moderna i àgil?

Per la concepció que nosaltres tenim, tothom ho coneix tot i evitem estancs que poden provocar un conflicte de govern, com s'ha vist en els últims anys. Tenim tres caps que coordinen les regidories i farem jugar també el personal de la casa amb aquesta coordinació d'àrees, per demostrar que confiem en la gent de la casa. A cada àrea, hi haurà un coordinador polític i un tècnic. Estem fent un repàs a tota la plantilla i en funció de les capacitats, veurem qui pot desenvolupar aquesta funció.

I els càrrecs de confiança?

De moment entren quatre: Cap de gabinet; Secretari de govern; Tècnic de comunicació; i Secretari de serveis comunitaris. Hi haurà també un cap de comunicació que s'incorporarà al pressupost del 2020. Creiem que tenir dos càrrecs a comunicació és completament necessari. Un Ajuntament que té en plantilla uns 400 treballadors i que hi ha més de 47.000 habitants, comunica moltíssim. L'àrea de comunicació és imprescindible perquè realment siguem tot el transparents que volem ser i que tinguem la comunicació que necessitem, tant a escala interna com externa. També és una manera d'evitar moltes despeses que hem tingut a l'àrea de comunicació.

Una altra novetat són algunes regidories, quina diferència hi ha entre Promoció de la Ciutat i Turisme?

Promocionar la ciutat és fer-ho per a tothom, al turisme, a la gent de la comarca, a la de diferents territoris del país... a tothom i a tots els efectes. Figueres ha de demostrar que és rendible i hem de ser capaços de captar talent professional, industrial i inversor. Un altre tema és cap a quin turisme volem enfocar. Tenim una intencionalitat molt gran per parlar de Cultura i Turisme, ens hem de diferenciar i creiem que Figueres té una cultura molt potent i volem que el turisme es basi en això, que sigui cultural i de qualitat.

Nova ciutadania i Drets Civils i Feminisme també són noves, què engloben?

Nova ciutadania és per a aquella gent que arriba a la ciutat (per obligació, decisió o casualitat), que és molta. Hem de ser capaços de tenir-la inclosa, no integrada, és important el matís. I que treballem perquè aquesta cohesió social sigui possible. La Regidoria de Drets Civils i Feminisme és perquè ens trobem en una situació excepcional on molts dels drets estan en qüestió i cal fer un esment, defensar-los i fer polítiques evidents també des dels ajuntaments. Si em declaro feminista, és perquè crec que s'ha de defensar sempre i a tot arreu, perquè no estem en una situació d'igualtat i es veu en moltíssimes circumstàncies (laborals, socials, seguretat...). Decideixo portar les regidories que donen un missatge i que tenen molt de contingut polític.

Com es materialitza perquè no quedi en declaració d'intencions?

Fent polítiques, hi hem de treballar, però una acció ja és definir-ho així. Que qui defensi aquestes regidories sigui una alcaldessa, és donar-li molt de contingut.

Parlava de la capital de comarca, com es treballarà?

Primer, si ets capital, has de ser generosa amb la comarca. Hem d'exercir-ho amb empatia i treballar amb les necessitats que tinguin els municipis. És una comarca molt extensa, però també podríem parlar d'àrea urbana de Figueres. Amb aquests municipis propers hem de ser capaços d'arribar a solucions consensuades en temes com el transport. Amb Vilafant, treballarem també el POUM perquè hi ha reptes que són conjunts. Tenim moltes ganes de poder-ho fer perquè veiem que seria una opció molt bona per a Figueres i per a la comarca.

Quins d'aquests reptes que té Figueres planteja com una realitat aviat?

Fa 18 dies que som al govern i hem mantingut dues reunions amb Ensenyament per parlar de l'escola Carme Guasch. Estem posant fil a l'agulla perquè el POUM avanci. Estem treballant per la transformació del barri del Culubret i de Sant Joan, per aportar solucions als veïns, que vegin que hi estem a sobre i que el seu benestar és molt important. S'han fet contactes amb Endesa, amb el Departament de Benestar de la Generalitat perquè la residència Els Arcs no estigui en la situació que s'ha trobat quan hi ha una avaria general i hem pres la decisió de presentar-nos com a acusació popular en les tres diligències prèvies que es van obrir. Volem que quedi clar que l'Ajuntament vol garantir el descans dels veïns, que no passin calor i que puguin fer una vida normal. També hi haurà una revisió de les ordenances fiscals, que abordarem aviat, i una negociació de pressupost, perquè tenim molt clar que volem tenir-lo aprovat abans del 31 de desembre.

Com han anat aquestes reunions amb Ensenyament?

La veritat és que s'ha avançat i esperem tenir molt bones notícies aviat. Hi ha 350.000 euros reservats, però el projecte executiu no hi és. Estem treballant per veure com ho fem. Ja vaig dir que una de les meves primeres accions seria aquesta.

La temporada turística coincideix amb l'aplicació de l'ordenança de terrasses, heu pres alguna decisió per fer front a les crítiques?

Es presentarà una moratòria de l'ordenança. En plena temporada turística, segurament no és el millor moment per aplicar-la. No volem perjudicar cap botiguer ni restaurador. Volem posar ordre, però que no provoqui desordre.