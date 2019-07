Sara Palmada rep un premi per un projecte de rehabilitació de l'antiga fàbrica Koëpke

Un espai «misteriós» que divideix la ciutat en dos i una implicació amb les necessitats de Figueres. Aquests van ser els motius que van impulsar Sara Palmada a projectar una restauració i rehabilitació de l'antiga fàbrica Koëpke per convertir-la en un equipament públic residencial per a la tercera edat. Un projecte que va obtenir un dels Premis Patronat Politècnica de la Universitat de Girona a la seva 24a edició, celebrada el 27 de juny passat.

L'origen de la idea va ser fruit de la casualitat. Palmada coneixia l'espai des de fora, sabent que ocupava un lloc destacat i que tenia una importància arquitectònica significativa. L'espai, ara propietat de la família Bertran, es va construir el 1925 per ser la fàbrica de conserves Koëpke. Posteriorment, durant la Guerra Civil, va passar a ser dipòsit de material de guerra i va patir un intent de bombardeig (que finalment va ser el del Parc Bosc). A partir de l'any 1956 va convertir-se en la fàbrica de suro, activitat per la qual és coneguda popularment a la ciutat. A la primera dècada del segle XXI, la fàbrica tanca la seva producció i des de llavors es queda tancada.

Palmada aconsegueix accedir a l'espai per contactes amb l'actual vigilant i pot comprovar que, tot i el pas del temps, «està força conservada» i que es tracta d'un espai amb molt de potencial. Així, pensa que pot ser «molt interessant» enfocar el seu treball a millorar aquest espai amb dues intencions. Com explica al seu projecte, per una banda, es tracta de la rehabilitació, reconstrucció i edificació d'un nou equipament públic residencial per a la gent gran i, per una altra, planteja una proposta urbanística amb la intenció de connectar-ho amb la ciutat.



Projecte arquitectònic

La idea de Palmada es presenta com un projecte viable tècnicament i pensant en una necessitat per a la ciutat, «és una gran massa verda inutilitzada, que Figueres necessita». L'ideal seria, imagina l'arquitecta, que «l'Ajuntament ho portés a terme», tot i que no descarta l'opció que fos d'iniciativa privada.

L'objecte d'estudi, plantejat sempre des d'una visió arquitectònica, es tracta d'una construcció d'un centre de dia, una llar residencial i uns 18 apartaments tutelats. I, a més, es treballa la rehabilitació de l'antic jardí –un dels parcs enjardinats privats més grans de Figueres, amb una superfície superior als 17.000 metres quadrats–. Aquest nou jardí es planteja com un espai de passeig i busca teixir la trama urbana millorant les connexions de vianants i vials de l'entorn més pròxim.



Connectar la ciutat

Un dels objectius que també es marca Palmada amb aquest projecte sorgeix de la necessitat de crear nous espais comuns a Figueres, «una espècie de parc que es pogués tancar a les nits». Per a ella és important revitalitzar aquesta zona i vincular dues parts actualment «separades per aquesta finca», la zona residencial del barri del Poble Nou i el centre de la ciutat.

El fet que sigui un espai dedicat sobretot a la gent gran és, segons explica l'arquitecta, perquè després de fer una anàlisi de la ciutat, es troba que la gent gran té molta llista d'espera per a accedir a una residència. L'avantatge de l'espai de l'antiga fàbrica Koëpke és que la seva ubicació –a prop del Casal Cívic– permet connectar «còmodament» dos espais dedicats a la gent gran.

Figueres té una mancança d'espais públics i compta, també, amb nombrosos edificis vells que actualment estan en desús. Palmada considera que és important la rehabilitació dels edificis per revitalitzar i generar noves sinergies a la ciutat i creu que, si des de l'Ajuntament s'incentivés la seva rehabilitació, hi hauria moltes iniciatives que, com el seu projecte, es podrien fer realitat.