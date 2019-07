«Refresca't pels malalts de càncer», aquest cap de setmana a Empuriabrava

Empuriabrava serà l'escenari d'una activitat solidària en benefici a l'Oncolliga. «Refresca't pels malalts de càncer» es farà a l'Hotel Castell Blanc d'Empuriabrava aquest cap de setmana, del 12 al 14 de juliol, i ha de servir per conscienciar sobre el càncer i ajudar l'Oncolliga en la seva tasca de suport als malalts.

Durant les jornades, es proposa als usuaris de la piscina fer-se un bany de nou del matí a una del migdia, a canvi d'un donatiu de tres euros, que anirà íntegrament destinat a l'Oncolliga. També hi haurà un refresc per les persones que s'apuntin a «refrescar-se» pels malalts de càncer. Per animar més a la gent i que l'acte solidari tingui un cop d'humor, s'ha convidat l'actor lloretenc Paco Moreno a fer una performance dins la piscina.

L'activitat es fa en el marc de l'Art Fair Costa Brava (1r Festival d'arts a Empuriabrava), organitzat per l'associació Desat'Art de Figueres i l'Hotel Castell Blanc d'Empuriabrava. A part d'aquesta activitat solidària, el festival comptarà amb moltes varietats artístiques com: art pictòric, escultura, fotografia, dansa, teatre, música en viu i diferents desfilades d'art de perruqueria i moda.