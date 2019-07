El Mercat Municipal de Roses incorpora tres noves parades

El Mercat Municipal de Roses ha incorporat recentment tres nous punts de venda, ocupant així les vacants de parades que s'havien anat produint. Els nous establiments són Peixateria Marplà, Fleca-pastisseria Can Cairó i, la botiga «Can Machuco», especialitzada en productes de proximitat km 0 i servei de bar i degustació,.

Les noves botigues són les guanyadores del concurs públic dut a terme per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses, on s'establien els requisits i tipologia de productes que es podien comercialitzar. Marplà, Can Cairó i Can Machuco es van fer amb les concessions i totes tres han obert ja els seus comerços al públic. La darrera inauguració, Can Marucho, va tenir lloc el passat dijous.

El Mercat Municipal de Roses compta en l'actualitat amb un total de 18 establiments comercials, dedicats bàsicament a l'alimentació (3 xarcuteries, 2 fruita i verdura i llegums, 2 carnisseries, 2 peixateries, 2 de plats preparats, 1 fleca, 1 fruits secs, 1 olives i salaons), així com una parada de venda de calçat, una dedicada als articles de fotografia, un bar i un celler.

L'horari d'obertura del centre durant l'estiu (fins al 21 de setembre) és, de dilluns a dissabte de 8.30 a 14 i de 16.30 a 20.30 h, mentre que els diumenges obre al matí, de 8.30 a 14 h.