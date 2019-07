L'Skatepark d'Empuriabrava s'inaugurarà per la festa

A partir d'aquesta setmana, el passeig Marítim d'Empuriabrava tindrà un nou element que el dinamitzi, i fomenti l'oci entre joves i famílies. Coincidint amb la festa del Carme, aquest diumenge 14 de juliol s'inaugurarà el nou Skatepark situat a la bocana del passeig Marítim. Aquest projecte va ser una de les cinc propostes més votades pels veïns del municipi en el marc dels Pressupostos Participatius del 2018.

El que destaca d'aquest projecte és la implicació que hi han tingut els joves del municipi. De fet, des dels diferents Espais Joves s'han encarregat de col·laborar en el disseny d'aquest projecte i consensuar-lo entre tots. Un grup de joves fins i tot es va desplaçar fins a Barcelona per escollir el disseny exacte de les instal·lacions juntament amb l'empresa encarregada del muntatge. «Estem molt contents que els joves s'hi hagin volgut involucrar. No només votant la proposta als Pressupostos Participatius, sinó també en l'elecció del seu disseny final», explica la regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, afegint que «també ha servit moltíssim perquè es facin càrrec de tot el pressupost i l'esforç que implica gestar un projecte des de zero».

Les obres es van iniciar el mes de març passat, però els treballs es van aturar perquè van haver de substituir unes peces. Després de solucionar-ho, des del mes de juny i fins ara, a la zona s'hi ha fet un treball intensiu per enllestir la instal·lació com més aviat millor. En total, el projecte ha tingut un cost d'aproximadament 35.000 euros, i s'ha deixat un espai obert al costat per si cal ampliar-lo en possibles fases posteriors del mateix projecte.

Altres Projectes Participatius

A més de la proposta de l'Skatepark a Empuriabrava, els Pressupostos Participatius del 2018 van donar llum verda a quatre projectes més, dos d'elles ja finalitzats. Els que ja s'han acabat són la instal·lació d'una tirolina al passeig de les Oques i un porxo a l'escola El Bruel. A partir d'ara, només queda pendent la instal·lació d'un nou tram de carril bici, i la creació d'un lloc de pícnic i zona infantil al Parc del Trabuc.