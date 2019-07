Els ingressos d'ocells al Centre de Fauna dels Aiguamolls es tripliquen

L'onada de calor que viu el país les últimes setmanes està afectant també la fauna, i concretament, les aus que es troben en procés d'abandonar el niu. Els ingressos dels últims dies s'han sumat als exemplars que ja es troben en els centres i multipliquen la feina del personal del centre.

Des del Centre de Recuperació Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà expliquen que la causa principal de les incidències amb ocells és que són cries que encara no poden aixecar el vol i en caure no poden resistir la calor del terra. Les xifres són inèdites, «normalment en el mes de juliol hi ha uns 400 ingressos i aquest any, només durant la primera setmana, ja tenim 250 cries» explica un recuperador.

El personal del centre es troba desbordat i s'ajuda de voluntaris i estudiants en pràctiques. Actualment, l'equip està format per set persones que ofereixen a les aus les revisions i els tractaments necessaris per a la seva recuperació.