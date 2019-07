«Som un govern republicà, independentista i que prioritza qüestions socials»

Va revalidar l'alcaldia amb més força que mai, i va optar per un acord amb la CUP, on dos dels seus fills formaven part de la llista.

Salvi Güell va revalidar l'alcaldia, i amb molt bona nota, a les eleccions municipals del 26 de maig. La llista de l'alcalde va aconseguir un regidor més, però el més significatiu va ser el lideratge del partit republicà en el nombre de vots. També la CUP, formació que es presentava primera vegada al municipi, obtenia uns resultats que els situaven en segona força.

Durant els dies posteriors a les eleccions, els republicans començaven els contactes, però arribaven al ple d'investidura sense cap acord i, pel que semblava, obert amb diverses formacions. Güell va declarar que tindria en compte aquells que s'havien abstingut en les votacions, això incloïa la CUP, Junts i la Coalició UP, i que es donava deu dies més per a trobar company de viatge, i si no governaria en minoria.

El dia 1 de juliol, a la Sala Gòtica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Salvi Güell i Joan Basí, cap de llista de la CUP, constataven el pacte entre les dues formacions per a iniciar el recorregut del nou equip de govern.

Des que vau presentar el pacte de govern, hi ha hagut filtracions que deien que la CUP havia tancat files a un pacte únicament amb ERC, no permeten l'entrada a altres formacions.

La CUP ens va dir que, si feien un pacte, havia de ser amb nosaltres i prou, i que no es veien amb altres partits que no fóssim nosaltres. Això és cert.

Com a cap de llista, li hauria agradat que entrés a l'equip de govern algun grup més?

És un tema que no vam explorar més perquè cadascú posa sobre la taula les seves condicions. La CUP ens va posar unes condicions i vam estar-hi d'acord. Vam tirar endavant les negociacions d'aquest pacte fins que vam arribar a l'acord. Hi havia la possibilitat d'un altre pacte, però era sense la CUP.

La prioritat per a Esquerra Republicana era aconseguir un pacte amb els mínims grups possibles?

Sí, per facilitat de govern era preferible un pacte amb un partit de dos regidors, que amb dos partits d'un regidor.

Segons el discurs de la CUP el dia de presentació de l'acord, parlaven d'un mandat rupturista, en canvi ERC entenem que vol un mandat continuista. Com ho gestionaran?

Nosaltres seguirem la mateixa línia, com equip de govern. L'altra cosa són els punts afegits que veurem en el mandat. Amb CiU, o Junts per Catalunya d'ara, les polítiques podien derivar en un caire i si és la CUP, seran una mica diferents. En tot cas, el compromís és governar en equip i que no es vegi que unes regidories les porta la CUP i les altres ERC, sinó que totes són d'un mateix govern republicà, independentista i que prioritzarà les qüestions socials treballant plegats. Aquest segell de la CUP serà benvingut, però la feina d'ERC de l'últim mandat ha sigut ben valorat per la gent i seguirem en aquesta línia amb aquestes aportacions de la CUP.

Com és que una àrea amb tant pes, com la de medi ambient, s'ha confiat a la CUP?

No hi ha àrees fàcils. És cert que medi ambient és una àrea potent, però confiem plenament en el fet que ho sabrem fer bé. No ens ha resultat cap problema perquè entenem que l'acció de govern serà conjunta en totes les regidories. Vam valorar que ells, durant la campanya, van parlar de sostenibilitat, eficiència energètica i energies renovables, reciclatge, i el seu discurs anava molt encaminat a aquestes polítiques.

Hem vist que a l'Alcaldia se li han assignat mobilitat i canals. A què es deu?

Mobilitat, Policia Local i Protecció van junts, i l'alcalde és el màxim responsable. Pel que fa als canals, he anat fent el seguiment jo mateix, i vam creure que calia una continuïtat.

D'entre totes les propostes dels programes, quines seran les prioritats del nou govern?

Posar les persones al davant, fent més amable l'espai públic, en totes les actuacions i inversions que s'hagin de fer. Acabar els edificis, asfaltatges de carrers, nous equipaments que la ciutadania demani, i tirar endavant l'Agència de Promoció i turisme.

A l'hora d'establir els nous projectes, s'han tingut en compte altres propostes d'altres programes electorals?

De moment, no. És cert que la majoria de programes s'assemblaven molt, excepte un. Però sempre he dit que, si es presenten propostes vàlides d'altres grups, les estudiarem i, si són bones, les tirarem endavant.

Abans de passar a temes més concrets, li voldria fer una pregunta més personal. Fins ara a casa devia ser divertit parlar de política perquè hi havia discrepàncies, però ara estan al mateix equip!

A casa no parlem de política municipal, perquè creiem que no és el lloc, així que serà igual que fins ara! He de dir que valoro molt positivament que la meva família tingui inquietud política i social, per part de tots els membres, tant els que ens hem presentat com els que no.

Han començat els agents interins i fixos a la Policia Local. Algunes veus apunten que els interins són més un problema que una solució.

No es poden contractar policies nous si no és d'aquesta manera. Amb aquestes incorporacions hem pogut completar la policia perquè en cada servei hi hagi dues patrulles al carrer i complementar l'oficina de denúncies, la policia verda, l'atenció a l'oficina de la policia local, patrullatge al centre històric i zona Sant Mori. Però no ens hem de quedar aquí. Tenim tres places de caporal i dos agents fixos per cobrir. Els processos de selecció estan engegats. Amb aquests sí que tindrem una policia totalment completa. Ara, hem tingut un augment d'activitat des que han entrat els nous agents, i també cal tenir en compte que tenim més interacció amb Mossos d'Esquadra, i tots els serveis que fan, ens n'informen.

Tenint en compte la Llei que regula el percentatge de personal interí a les administracions, i que a l'Ajuntament de Castelló la majoria de treballadors es troben en aquesta situació, quines accions emprendreu?

S'han d'anar fent promocions internes, i ocupar definitivament aquestes places. La nostra idea és que la gent de la casa les pugui ocupar, fent els processos selectius dins la llei. Això ho haurem de pactar amb el comitè d'empresa, hi ha nou equip de govern i el nou comitè d'empresa. Hem de tenir les reunions pertinents per a tractar-ho. En l'àmbit de cartipàs, també hem volgut que totes les àrees internes de l'Ajuntament les assumís un regidor amb experiència, com Esther Piris, perquè cal tenir coneixements i capacitat per tirar endavant aquests temes.

L'agència de promoció i turisme s'ha de posar en marxa. Tenint en compte l'entrada de la CUP, aquesta agència treballarà sobre el model actual o es potenciarà un nou model?

Això ho haurem de definir entre tots els que formem part de l'Agència. Hi ha una direcció política, des d'Alcaldia i les regidores de desenvolupament i promoció del municipi, representació de grups de polítics i d'entitats i associacions. Hem d'atacar totes les línies: turisme sostenible, familiar i esportiu.

Com estan les obres de l'avinguda Marinada?

Hem acabat les voreres de la primera fase. Després de l'estiu seguirem amb la segona i tercera fase, el projecte ja està aprovat, i les contribucions especials també s'han tirat endavant.

En general, no s'ha entès que continuï mancant el carril bici.

De carrils bici en tenim al carrer de la Muga i als Salins, que són els dos paral·lels de l'avinguda Marinada. També els enllaços, en perpendicular, en tenim. Si volem implantar carrils a l'avinguda Marinada i a l'avinguda de la República Catalana, haurem de treure aparcaments. Això no costa gaire en termes econòmics, només la pintura, però cal que ho estudiem bé perquè és un projecte més global.

Hi ha queixes veïnals pel tancament de la plaça de la Basílica a causa del Festival Sons del Món.

Des que signes un conveni tens una sèrie d'obligacions. Als veïns se'ls donen facilitats, i entrades. És una eina de promoció del municipi, ve gent de tot Catalunya i pernocten i mengen aquí. Té les seves contrapartides, però entenem que en general el projecte és positiu. Per al Terra de Trobadors també tenim veïns cansats dels sorolls de gralles durant tres dies. Però ho hem d'entendre.

A la plaça de les Palmeres, encara hi ha instal·lada la carpa que es va posar pels cinquanta anys d'Empuriabrava, es farà quelcom en aquest espai?

Es farà el local per a activitats lúdiques i festives, tots els grups hi estem d'acord. Malgrat que algun grup apostava per fer-hi un mercat, tots creiem que a Empuriabrava es necessita un local ampli per fer-hi més activitats.

Respecte a la Basílica, sabem que s'arreglarà la portalada, però seguim sense parlar dels contraforts.

Aquí hi ha dos projectes diferents. El projecte Gòtic, amb La Caixa, la Generalitat i el Bisbat, és un projecte d'arreglar edificis del gòtic català, i ens trobem en la segona posició de la llista i parlem, aproximadament, d'un milió d'euros, però no està signat i no podem tirar-lo endavant. Després hi ha un altre projecte que és la portalada. En aquest cas hi ha d'haver un conveni entre Diputació, Generalitat, Bisbat i Ajuntament per rehabilitar la portalada, amb uns 200.000 euros. Els dos projectes estan embastats però no tancats. Mai havíem estat tan a prop de tenir-ho.

Deien el mateix de la independència de Catalunya!

A veure què serà primer!