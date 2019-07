Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge al vespre l'alerta del pla Infocat per alt risc d'incendi i del pla Procicat per onada de calor. En aquests dos dies que ha estat activada la fase d'alerta, el Govern ha suspès les activitats al medi natural, com ara les curses a motor o les caminades per la muntanya, a fins a 13 comarques per alt risc de foc i Agents Rurals han mantingut el nivell 3 del pla Alfa a un total de fins a 242 municipis de Catalunya.