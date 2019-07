Desbrossaran més de 300 hectàrees del corredor de l'AP-7 a l'Alt Empordà per fer «de barrera» i evitar grans incendis

Crear tallafocs per prevenir grans incendis és un dels eixos del projecte transfronterer COOPEREM, que impulsa la col·laboració entre els cossos d'emergències de banda i banda de la frontera. La iniciativa, que durarà fins al 2020, té un pressupost de 2,5 milions d'euros (MEUR), dels quals el 65% els aporten fons europeus. D'aquest total, mig milió d'euros es destina a netejar sotabosc. Aquest any, els treballs se centren a la zona «altament sensible» del Coll de Panissars. Durant aquesta tardor, se'n desbrossaran 49 hectàrees. I de cara al 2020, els treballs se centraran en el corredor d'infraestructures que travessa l'Alt Empordà. Aquí, s'hi invertiran 245.000 euros per desbrossar «sectors estratègics» situats a tocar de l'AP-7 entre la Jonquera i Figueres, perquè segons ha concretat el conseller d'Interior, Miquel Buch, l'autopista faci «de barrera» i ajudi a prevenir la propagació d'incendis tan devastadors com el del 2012.