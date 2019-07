El turisme francès a la Jonquera es recupera i el comerç puja prop d'un 10%

El turisme francès torna a remuntar a la Jonquera. El comerç de la localitat transfronterera ha tornat a les xifres de fa dos anys i mig, o el que és el mateix les empreses facturen prop d'un 10% més del que ho feien fa uns mesos. El problema ha estat d'una banda, l'afectació de les mesures antiterroristes que van obligar a tancar la frontera i que dissuadia els compradors de creuar-la per les llargues cues, i de l'altra les protestes dels 'Armilles Grogues' en alguns punts estratègics de l'autopista A-9, que connecta amb l'AP-7. El president de l'Associació de Comerciants de la Zona Nord la Jonquera, Antoni Escudero, assenyala que aquests talls van fer "molt mal". Escudero reconeix que s'han recuperat i que esperen tancar el 2019 millor que el 2017, que va ser un "molt bon any".

Els carrers de la Jonquera tornen a estar plens de compradors francesos. Una imatge que els darrers dos anys i mig ha estat menys habitual del què voldrien els comerciants de la zona. Però la realitat és que de gener a juny la facturació a la localitat transfronterera ha crescut prop d'un 10%, un fet que fa que hagi tornat a les xifres de principis de 2017. "La veritat és que estem contents" assegura el president dels comerciants de la Jonquera, Antoni Escudero.

El problema ha estat que durant els darrers anys la situació ha estat "molt convulsa" a la zona. Primer van ser les mesures antiterroristes després dels atemptats de París que van obligar a tancar la frontera com a mesura de seguretat. Això provocava llargues cues, especialment els caps de setmana, que es veien agreujades per la remodelació que s'està fent al tram francès de l'autopista A9, que connecta amb l'AP-7.

Tot plegat va dissuadir als ciutadans de la Catalunya del Nord i altres regions de França de creuar per anar a comprar a localitats gironines, un fet que es va notar especialment a la Jonquera, ja que el 95% dels clients són de territori francès.

L'altre gran problema es va produir amb l'inici de les protestes dels Armilles Grogues. Aquest col—lectiu ha tallat diversos dissabtes la circulació en punts estratègics de l'A9. En concret, a les rotondes d'entrada del Voló, o als peatges de Perpinyà.

"A nosaltres ens ha fet molt mal això perquè el problema és que no deixaven circular amb normalitat i els compradors es quedaven a casa", ha lamentat Escudero, que celebra les mesures legals que va prendre l'executiu d'Emmanuel Macron per evitar que se seguissin produint talls.



Un 2018 "per oblidar"

Tot plegat ha fet que el 2018 fos un any complicat pels botiguers i empresaris de la Jonquera, però també de la localitat veïna, El Pertús. A tots dos municipis la principal font d'ingressos és el comerç, i s'ha notat una "davallada important" en les vendes que acostumaven a fer.

"Aquest 2018 la veritat és que ha estat un any per oblidar ja que hem notat molt tota aquesta situació", assenyala Escudero. Amb tot, el president dels comerciants de la Jonquera es mostra satisfet però "prudent". "Hem recuperat les xifres de principis de 2017, i esperem acabar amb millors números aquest any, però la realitat és que tot plegat és molt volàtil i no sabem com pot anar", ha assenyalat Escudero.

Finalment, el president també ha destacat "la potència" del client francès arreu del territori català. Reconeix que la seva presència a l'Alt Empordà i comarques gironines és "molt forta", però assegura que "cada vegada més" està creixent a d'altres zones com Barcelona o fins i tot Tarragona.