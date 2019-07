La Biblioteca de Roses divulga «La biomassa forestal i agrícola a Catalunya»

Del 8 al 13 de juliol, es podrà visitar a la Biblioteca municipal Jaume Vicens Vives de Roses l'exposició La biomassa forestal i agrícola a Catalunya, mostra emmarcada en la celebració de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible celebrada al juny i que està visitant diferents poblacions catalanes.

Es tracta d'una exposició cedida per l'Institut Català d'Energia on s'hi explica què és i quins tipus de biomassa forestal i agrícola existeixen per a l'aprofitament energètic i les seves possibilitats. A més, es mostra l'evolució de les instal·lacions de biomassa al nostre territori en base a les dades proporcionades per l'Observatori de Calderes de Biomassa, ja que Catalunya està avançant cap a un nou model energètic 100% renovable a l'horitzó 2050, desnuclearitzat i descarbonitzat, és a dir, sostenible climàticament. Aquest canvi però, no serà possible sense un canvi de cultura energètica basat en els valors de la cooperació, de la responsabilitat social i de la necessitat de compartir els serveis.

La Setmana de l'Energia pretén informar, sensibilitzar i conscienciar les persones usuàries d'energia per aconseguir el canvi de cultura energètica a través de la implicació i la participació ciutadanes amb la realització d'actuacions i activitats al voltant de l'eficiència energètica, les energies renovables. A Catalunya, la Setmana de l'Energia està organitzada per l'Institut Català d'Energia, Diputació de Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Girona, Centre d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), Diputació de Tarragona i Diputació de Lleida i compta amb l'adhesió i la col·laboració d'Ajuntaments, entitats de Catalunya.