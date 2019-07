Vila-sacra, entre els municipis que han obtingut el reconeixement «Ànima»

El municipi de l'Alt Empordà ha rebut una felicitació, juntament amb tres municipis gironins més, Ripoll, Hostalric i Ullastret, per ser pioners en la implantació del pinso anticonceptiu per a coloms, un sistema ètic de control de la població d'aquestes aus comprovat científica i empíricament i implantat amb èxit en diferents ciutats i avalat per les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals de tots els Col·legis d'Advocats catalans, i que evita la seva captura i sacrifici.

Els Premis Ànima són una iniciativa de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) per reconèixer i incentivar la labor de persones, organitzacions i institucions que contribueixen a la protecció, investigació, estudi i sensibilització envers la defensa dels drets dels animals i que, amb la seva feina i el seu exemple fomenten la millora del benestar i la qualitat de vida de tots els éssers vius, contribuint a l'evolució cap a una societat millor i guiada per uns principis més ètics.

En aquesta tercera edició dels Premis «Ànima», la CPDA de l'ICAG ha decidit premiar a Manel López-Béjar pel projecte de recerca d'una vacuna anticonceptiva per a senglars que promou, juntament amb el seu equip d'investigació del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB. El projecte es troba actualment en fase experimental amb una prova pilot que s'està duent a terme en quatre municipis del Vallés: Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Matadepera i Vacarisses, amb prometedors resultats.

Ha intervingut en l'acte el president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi de Terrassa, Ignasi Puig Ventalló que ha recordat que l'any 2016, tots els degans dels Col·legis d'Advocats que compten amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals van signar un conveni amb el Departament de la UAB que dirigeix López-Béjar per donar suport al projecte. I precisament els municipis on s'està duent a terme la prova pilot pertanyen a l'àrea d'influència del seu Col·legi, per la qual cosa n'han pogut fer el seguiment. "Estem convençuts que aquest projecte serà un èxit, i per això vam apostar per ell des del seu inici" ha explicat el president dels advocats catalans, per afegir que "sigui quin sigui el sistema més adequat a cada espècie, han de ser mètodes de control de la població més d'acord amb els temps i les sensibilitats socials. I no només de la ciutadania, sinó també de la creixent sensibilitat pels casos de maltractament animal que, nosaltres, com advocats, detectem en el món judicial".

La vicedegana de l'ICAG, Marta Alsina, ha felicitat als quatre municipis gironins pioners en la implantació del pinso anticonceptiu per a coloms: Ripoll, Hostalric, Ullastret i Vila-Sacra, un sistema ètic de control de la població d'aquestes aus comprovat científica i empíricament i implantat amb èxit en diferents ciutats -Barcelona entre elles- i avalat per les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals de tots els Col·legis d'Advocats catalans. També al municipi de Lloret, per la supressió d'animals vius a les seves fires (presència i exhibició) , a petició de la CPDA de l'ICAG.

Els Premis «Ànima» es van atorgar per primer cop l'any 2017 al Santuari Gaia de Camprodon, alhora que es van reconèixer els Ajuntaments de Roses, Olot i Torroella de Montgrí por haver-se declarat viles respectuoses amb els animals i haver suprimit correbous i altres festes amb animals. L'any 2018 el va rebre la Fundació Mona. L'acte forma part del programa de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, que l'ICAG celebra al llarg d'aquesta setmana i que culminarà divendres amb la imposició de togues als nous lletrats.