L'Escala edita una guia amb quatre itineraris per conèixer punts d'interès submarins

L'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala, en col·laboració amb l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala, ha editat una guia d'itineraris submarins, amb què es vol donar a conèixer diferents punts d'interès per ser visitats sota les aigües de la Mar d'Empúries, especialment destinada per a la gent que fa snorkel o submarinisme.

En aquesta primera edició, s'han inclòs un total de quatre itineraris, al voltant del Moll Grec d'Empúries, de l'illa Mateua, de la Mar d'en Manassa i de cala Montgó. L'objectiu, però, és anar ampliant la guia en properes edicions.

"L'objectiu és que tant els escalencs com els nostres visitants, coneguin els atractius del municipi des de totes les vessants possibles, tant per terra, com des del mar, com també a sota l'aigua", remarca la regidora de Promoció Econòmica i Turística, Marta Rodeja.

La guia recull quines són les principals espècies de fauna i flora que es poden veure en aquests fons marins, així com atractius com poden ser les restes de l'antic port d'Empúries (itinerari Moll Grec), les restes del vaixell Contentin (enfonsat el 1963 prop de l'illa Mateua), les praderies de possidònia o els antic norais de pedra on amarraven les barques quan el port era al centre del municipi.

La guia està pensada per tal que l'usuari s'informi abans de fer l'activitat (es pot recollir a les oficines de Turisme) i faci l'itinerari pel seu compte i coneixent els seus límits físics. Es recomana fer l'activitat sempre acompanyat i amb una boia de senyalització si se surt de la zona de bany.

A cadascun dels itineraris s'ha marcat una ruta curta i una de més llarga per a nedadors més experimentats. La més curta és al voltant del Moll Grec (200 metres) i la més llarga, a l'entorn de l'illa Mateua i la Mar d'en Manassa (1.200m).

L'autor de la guia ha estat el biòleg Boris Weitzmann, coordinador del Curs per Guies submarins del Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter.