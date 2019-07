L'expresident de la República de Colòmbia, Álvaro Uribe Vélez, ha estat a Cadaqués aquest dimecres, en una visita de caràcter particular que ha coincidit amb el seu aniversari. Uribe, que va estar al capdavant del país sudamericà entre 2002 i 2010, ha passat per la casa museu de Salvador Dalí, a Portlligat i ha dinat al restaurant Es Baluard, entre altres activitats. La nova alcaldessa de Cadaqués, Pia Seriñana, ha anat a trobar-lo per a desitjar-li una bona estada a la població.