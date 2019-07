86 vil·les i apartaments turístics gironins opten als 2ons Premis d'ATA

86 allotjaments turístics, que formen part de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), s'han inscrit per participar enguany als Premis Gironins d'Apartaments i Vil·les de Vacances que l'entitat concedirà per segon any consecutiu. Els guardons es van impulsar l'any passat coincidint amb el 25è aniversari d'ATA.

L'objectiu de la iniciativa és mostrar la diversitat, la qualitat i l'excel·lència dels habitatges d'ús turístic de les comarques gironines i reconèixer la professionalitat de les empreses i persones que gestionen aquest tipus d'allotjament turístic. Es tracta d'uns guardons únics a l'Estat i estan inspirants en els prestigiosos Holiday Home Awards de l'European Holiday Home Assotiation ( EHHA) que se celebren a Brusel.les.

Lluís Parera, president de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona, afirma que "la convocatòria ha estat de nou un èxit ja que hem tornat a rebre un nombre important de participants, similar al de la primera edició".

Els Premis es divideixen en 9 categories: Millor allotjament turístic de Ciutat; Millor allotjament turístic de Platja; Millor allotjament turístic de Pobles d'Interior i Pirineu; Millor allotjament turístic per a Famílies; Millor allotjament turístic Sostenible; Millor allotjament turístic Accessible; Millor allotjament turístic amb accés a Mascotes; Millor allotjament turístic Adaptat a Turisme Esportiu; i Millor allotjament turístic d'Arquitectura i Disseny.

Les categories que han rebut més inscripcions són les de Millor Allotjament turístic de Platja, i la Millor allotjament turístic per a Famílies. També és remarcable el nombre de participants que opten aquest any al premi de Millor allotjament turístic d'Arquitectura i Disseny; i les categories de Millor allotjament turístic Accessible i Sostenible també han crescut en nombre de participants. Cap n' ha quedat deserta.

Un jurat d'experts format per representants de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona seleccionarà, per mitjà de votacions, els guanyadors d'aquesta segona edició . L'acte d'entrega es durà a terme el 14 de novembre en el marc del IX Simposi de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona que es durà a terme a Lloret de Mar.

A més, ATA crearà enguany un segell propi per als Premis.

Els allotjaments que s'hi han presentat a la segona edició es poden consultar a la pàgina web d'ATA apartmentsandvillascostabrava.com

Sobre ATA

ATA es va constituir el 8 de juny de 1993. L'entitat aglutina 12.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L'Associació està integrada per intermediaris i propietaris d'Habitatges d'ús Turístic i blocs d'Apartaments Turístics.