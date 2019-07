Recta final per a l'asfaltatge de la carretera del Port de la Selva a Sant Pere de Rodes

Els treballs de millora i asfaltatge de la carretera que uneix el Port de la Selva amb el monestir de Sant Pere de Rodes encaren aquesta setmana la recta final. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha anunciat que possiblement aquest divendres l'asfaltatge pot estar acabat, donant per finalitzades le srestriccions de trànsit que hi ha hagut aquestes darreres setmanes. Es tracta d'un projecte molt ambiciós, necessari i llargament reivindicat que l'Ajuntament portselvatà ha afrontat directament amb ajuts de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. L'obra va ser adjudicada per un import de 729.630 euros.

"Aquesta carretera, ara mateix, té la condició de camí local. Les obres les hem fet nosaltres amb el suport de la Diputació i la Generalitat. I la intenció és que un cop estigui acabada, passi a formar part de la xarxa de carreteres de la Diputació", explica Cervera.

La pujada de Sant Pere de Rodes connecta directament el municipi amb el monestir i permet fer el recorregut fins a Vilajuïga en el doble sentit. Es tracta d'un dels vials amb més projecció turística del territori amb diversos miradors que permeten tenir una visió extraordinària de la Mar de Munt i el Cap de Creus, en la part de marina, i de la plana de l'Empordà, el Montgrí, la Mare de Déu del Mont, l'Albera i la resta dels Pirineus des de la part interior.