Masquef creu que el cartipàs és «antiquat i poc àgil»

Junts per Figueres ha críticat el nou cartipàs municipal i l'organització de govern que l'Ajuntament de Figueres ha fet pública aquest matí. En un comunicat, JxF lamenta que el cost en sous dels regidors del nou govern quadripartit de l'Ajuntament «s'incrementa un 150% respecte als que hi havia vigents amb l'anterior govern de Jordi Masquef». L'actual govern ha decidit tenir quatre dedicacions exclusives i dues parcials amb un cost de 252.130 euros, l'anterior etapa es destinaven 90.000 euros per dues dedicacions exclusives.

El portaveu de JxF, Jordi Masquef, considera aquesta diferència «una presa de pèl a la ciutadania» i, afegeix, que és un «torpede a la línia de flotació ideològica de la majoria de formacions polítiques que sostenen el govern». Segons Masquef, els grups que formen part de l'actual govern «sempre s'han oposat, en major o menor mesura, a les dedicacions exclusives i als càrrecs de confiança, i en canvi ara ho converteixen en el seu modus vivendi sense cap mena de vergonya».

Jordi Masquef considera que l'organització municipal que ha presentat el quadripartit és «antiquada, poc àgil i representa la continuïtat del desgavell que hi ha al consistori des del 15 de juny». En aquest sentit, afirma que "s'assembla més a un «repartiment de cadires» que a un cartipàs d'un govern seriós. Pel partit, les dedicacions exclusives s'han repartit «sense cap criteri i en clau exclusivament personal», com ho demostra, indiquen, «el fet que cap dels tinents d'alcalde i, en teoria, principals responsables de les àrees, tindrà cap mena de dedicació a l'Ajuntament».