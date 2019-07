El nou govern de Figueres es dividirà en tres àrees amb quatre dedicacions exclusives

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí del 3 de juliol el cartipàs que distribuirà i organitzarà les àrees de govern. El quadripartit, representat per cada un dels líders, ha mostrat la nova estructura «moderna i àgil», com ja havia avançat l'alcaldessa Agnès Lladó.

Aquestes tres àrees seran encapçalades pels Tinents d'Alcaldia: Pere Casellas, portarà l'àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient; Jesús Quiroga, l'àrea de Progrés Econòmic, Cohesió social, Servei a les persones i Civisme; i Maria Gratacós, l'àrea d'Economia, Serveis Generals i Nou Govern.

De l'àrea encapçalada per Casellas dependran els regidors: César Barrenechea, Ester Marcos, Sònia Trilla i Xavier Amiel. Sota el lideratge de Quiroga hi haurà les regidories de la propia alcaldessa Agnès Lladó i les de Josep Alegrí, César Barrenechea, José Castellón, Alfons Martínez i Ester Marcos. I, de l'encapçalada per Gratacós dependran: Lladó, Trilla, Castellón i Marcos.

Pel que fa a les retribucions, hi haurà quatre dedicacions exclusives que seran per l'alcaldessa i els regidors Barrenechea, Marcos i Trilla. I dues dedicacions parcials que seran per Castellón i Casellas. La distribució s'ha fet, segons indica Lladó, «pel volum de feina i l'estructura de l'Ajuntament», consideren que són regidories de les àrees que «necessiten dedicació exclusiva a la ciutat». Han indicat que hi haurà tres càrrecs de confiança, com a l'anterior mandat.

Mantindran els sous del passat mandat, tret del destinat al Cap de Gabinet, que es veurà reduït «considerablement» ja que, indica l'alcaldessa, «creiem que tenia un sou elevat».

Aquesta proposta arriba després de més de deu dies de la investidura, un termini que l'alcaldessa considera que «no s'ha trigat tant» però, en tot cas, afegeix que ha sigut perquè han volgut «conèixer totes les àrees, tot el personal de l'Ajuntament i continuar amb l'activitat diària de la ciutat, que no s'atura».

El proper dilluns se celebrarà el ple que portarà a aprovació el nou organigrama plantejat.