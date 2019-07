Figueres en Comú demana «mesures immediates» per una ciutat lliure de plàstics

En el dia Internacional lliure de bosses de plàstic, Figueres en Comú ha insistit en la necessitat de reduir la distribució i l'ús de plàstics lleugers a la ciutat. El portaveu i responsable d'aquest àmbit, dins de l'assemblea del Comú de Figueres, Òscar Vergés, ha demanat al nou govern municipal de Figueres «que estudiï i valori mesures destinades a reduir la distribució i l'ús de plàstics lleugers a les grans superfícies, al petit comerç i als mercats».

Vergés considera oportú reorientar les polítiques ambientals de Figueres «sobre tot pel que fa a la generació i gestió dels residus, i el cost que suposa al pressupost municipal». No obstant aquestes mesures, és imprescindible unificar esforços de les diferents àrees municipals «perquè hi hagi una bona difusió i sensibilització per assolir els objectius de reduir i eliminar definitivament els plàstics lleugers de la vida quotidiana». A més, també veu necessari ampliar la implantació de mesures a les activitats de les entitats i associacions, així com als festivals que reben subvencions publiques «perquè s'impliquin amb aquests objectius de reducció».

Figueres en Comú denuncia la falta de regulació i control dels darrers anys, que ha impedit que Figueres actualitzés les seves polítiques sobre els residus municipals, tant els domèstics com els comercials «i que haguem perdut un temps preciós per conscienciar els ciutadans sobre quina era la forma correcta de separar i les conseqüències ambientals i el cost que suposa no fer-ho».

Per això, Figueres en Comú proposa un seguit de mesures d'aplicació immediata i l'estudi de noves mesures que es puguin implantar a partir de l'any 2020, amb un nou pressupost aprovat pel nou govern, «i sense haver d'esperar a tenir un nou servei de recollida de residus municipals ni a normatives comunitàries per d'aquí a 5 o 6 anys», assegura Vergés.

En un primer moment, es proposa modificar les ordenances fiscals per al 2020, perquè valorin i repercuteixin el cost real del servei de gestió i el tractament dels residus plàstics. En aquest sentit, Figueres en Comú suggereix que s'hauria d'incrementar la taxa de gestió de residus comercials i, de forma simultània, bonificar les bones pràctiques, com la substitució de les bosses de plàstic d'un sol ús per altres materials recuperables, la venda de productes sense envàs i els lliures de plàstic.

Així mateix, Vergés creu que no és suficient, i també s'haurien de revisar altres taxes perquè contemplin reduccions per promoure un comerç més sostenible ambientalment. Concretament, volen que s'estudiï declarar d'especial interès la gestió i distribució comercial sostenible, i que permeti estendre la bonificació del 95% de l'IBI a aquells comerços que s'hi acullin. A més llarg terme, veu necessari adaptar les activitats amb participació pública perquè col·laborin amb la consecució dels objectius de reduir l'ús dels plàstics lleugers, i altres materials no recuperables.

Els darrers anys, Figueres en Comú -abans com Compromís d'Esquerres per Figueres-, ha demanat que s'impulsin actuacions de conscienciació i mesures fiscals que bonifiquin les bones pràctiques en matèria de generació i distribució de residus. A més, l'any 2018 van regalar més de 400 bosses de cotó orgànic entre els paradistes i els clients del mercat de la fruita i la verdura, a la Plaça Catalunya.