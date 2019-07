El SAP-FEPOL critica que mossos de Figueres van fer de «taxistes» dels bombers a l'incendi de Ribera d'Ebre

El sindicat SAP-FEPOL ha criticat que patrulles dels Mossos d'Esquadra de Figueres van haver de fer de "taxistes" dels bombers durant el gran incendi de la Ribera d'Ebre. El sindicat té constància que això va passar en dues ocasions el cap de setmana passat i reclama al Departament d'Interior que hi posi fre. El SAP-FEPOL sosté que es poden llogar vehicles per als Bombers –diu que això ja es va fer el dia del referèndum- o que també es poden buscar sistemes alternatius per evitar «hipotecar les poques patrulles policials que a dia d'avui encara treballen». En aquest sentit, el SAP-FEPOL recorda que, «a la manca d'efectius que pateix el cos», s'hi ha de sumar el fet que encara s'estiguin mobilitzant agents per al dispositiu Toga (el que vigila permanentment els edificis judicials).

El SAP-FEPOL explica que, durant l'última reunió que els sindicats van mantenir amb la Prefectura, un dels temes que es va posar sobre la taula va ser la gestió del gran incendi de la Ribera d'Ebre. Aquí, tots ells van elevar una queixa conjunta, perquè durant el dispositiu els Mossos d'Esquadra no van disposar «d'aigua i menjar».

El SAP-FEPOL, però, va més enllà i també ha reclamat al Departament d'Interior que els Mossos d'Esquadra deixin de fer de «taxistes» dels bombers en cas que hi torni a haver un incendi. «Sense que se'ns mal interpreti, però davant la manca d'efectius extrema que pateix el cos, no ens podem permetre que patrulles del torn ordinari hagin de portar bombers; i per contra, no es busquin sistemes alternatius que evitin hipotecar efectius i deixin descobertes Àrees Bàsiques Policials», subratlla el sindicat en un comunicat.

Des del SAP-FEPOL tenen constància que, com a mínim, aquesta situació es va viure en dues ocasions. La primera va ser divendres passat, quan mossos de Figueres «van haver de recollir» bombers dels parcs de La Pera (Baix Empordà) i Girona «per portar-los a la Torre de l'Espanyol».

La segona va ser dissabte a la tarda, «quan efectius policials del torn ordinari de la mateixa ABP van haver de dur bombers de Figueres a Gandesa». «Això va provocar que l'àrea de Figueres quedés malmesa d'efectius policials», afegeix el sindicat.



Lloguers o mesures alternatives

Per això, el SAP-FEPOL reclama al nou comissari en cap «la necessitat» de buscar «mesures alternatives» que evitin «hipotecar les poques patrulles policials que avui dia encara treballen». Com a solució, per exemple, el sindicat proposa que es lloguin vehicles per als bombers, i recorda que aquesta mesura ja es va dur a terme durant «el gran dispositiu» que es va muntar pel referèndum de l'1-O.

«I és que a la manca d'efectius que patim, se li ha d'afegir que el cos dels Mossos d'Esquadra encara han d'assumir el dispositiu Toga, que hipoteca una dotació per garantir la vigilància dels edificis policials», subratlla el comunicat. «Per tant, instem la Prefectura i el Departament d'Interior a buscar mesures alternatives que assegurin que els policies facin de policies i deixin de fer de taxistes», conclou l'escrit del SAP-FEPOL.