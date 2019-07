Ciutadans reclama al govern de Figueres que faci «alguna cosa» amb els talls de llum

El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha tornat a reclamar "solucions per als talls de llum a la zona oest" perquè s'estan produint de forma ininterrompuda des de fa dies, l'últim ahir. "Els veïns han de saber si el nou govern farà alguna cosa o mirarà cap a un altre costat", ha indicat Amelló, qui també ha lamentat que l'alcaldessa ni tan sols s'hagi pronunciat sobre aquesta qüestió "i això que divendres li vam fer la petició per a comprometre's a arreglar-ho, s'ha de reunir amb els veïns".

El portaveu del grup liberal, la nova denominació que utilitza en els seus comunicats, ha lamentat "la falta d'interès" per arreglar aquesta situació "coneguda per tots els membres del futur govern de la ciutat". La interrupció del subministrament elèctric és freqüent "i no es pot justificar deixar els usuaris abonats sense llum", ha puntualitzat Amelló. El regidor reconeix que l'electricitat és un servei bàsic i per aquesta raó entén que l'ajuntament ha d'implicar-se per a garantir-lo, "el que no pot ser és que els ciutadans que paguen el seu rebut es quedin sense llum i l'alcaldessa miri cap a un altre costat".

Per al portaveu municipal, "la situació és especialment greu a l'estiu perquè les desconnexions elèctriques suposen un risc de salut per aquells veïns que tenen medicaments a la nevera o que utilitzen aparells d'oxigen per a dormir a la nit, a més d'altres inconvenients com no disposar d'aparells d'aire per a suportar l'onada de calor o espatllar-se el menjar del frigorífic".