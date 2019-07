Protecció Civil de Vilafant, més de quatre anys al servei del poble

Al mes d'agost farà quatre anys que l'Ajuntament de Vilafant va organitzar una assemblea oberta per oferir la possibilitat de crear un grup de voluntaris de Protecció Civil que donés servei al poble. En aquell moment, Rafel Renart i Anna Salellas ho van tenir clar. Era el moment de fer alguna cosa pel poble, en termes de seguretat. Aquesta va ser l'espurna que els va fer decidir a fundar l'entitat, i a convertir-se en el secretari i la presidenta, respectivament, juntament amb un tresorer.

A través del sistema de boca orella, el cos va anar creixent fins a arribar a sumar les deu persones que ara el conformen. Abans de formar-ne part, però, tots ells van haver de superar el Curs Bàsic de Protecció Civil, una formació pràctica i teòrica que ofereix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Suport a la ciutadania

Les activitats que desenvolupen els membres es basen a donar suport amb tasques de seguretat, en el marc d'actes organitzats per l'Ajuntament, o per les diferents entitats o associacions del municipi. A efectes pràctics, això es tradueix a tallar carrers durant les festes, senyalitzar aparcaments, informar els vianants sobre localitzacions concretes, fer tasques de protecció i seguretat en esdeveniments esportius o populars, solucionar problemes puntuals que puguin sorgir, difondre informació del cos de Protecció Civil i, sobretot, donar ajuda en situacions d'emergències. «En un municipi com Vilafant, que té dins el terme municipal l'estació de l'AVE i l'autopista, unes vies per on passen multitud de viatgers i mercaderies cada dia, hem d'estar preparats per a qualsevol cosa», diu Salellas.

A més de les activitats esmentades, quan el grup és requerit per donar suport en esdeveniments que es fan en altres municipis també poden col·laborar-hi.

En molts casos, Protecció Civil treballa conjuntament amb la Guàrdia Municipal. «Nosaltres hi som presents per aportar seguretat ciutadana, però no fem de municipals», diu Anna Salellas. «De fet, la població encara no sap ben bé quines són les nostres tasques», deia Renart, que deixarà el cos perquè entra al consistori com a regidor d'ERC.

Pel que fa als efectius dels quals disposen, el grup disposa d'un vehicle, un uniforme, emissores i un local al nucli de les Forques. A més, també poden utilitzar el material de la brigada municipal.

Tot i això, els directius del cos es queixen de la manca de recursos que el consistori els destina. «Necessitem més recursos materials i també la suma de més voluntaris pe fer palesa la nostra efectivitat», diu Salellas. Després de les eleccions municipals del 26 de maig passat, el cos inicia una nova etapa esperant que la regidora de Seguretat i Protecció Civil, Montse de la Llave, entri a formar part de l'equip de govern amb la intenció de donar-los suport i ajudar a cobrir les mancances que tenen.