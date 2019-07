Quaranta joves de la comarca fan un intercanvi amb la Noguera

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà impulsa, per segon any consecutiu, un intercanvi de joves entre les comarques de l'Alt Empordà i la Noguera. Uns quaranta joves d'entre 15 i 19 anys visiten ambdues comarques per conèixer la realitat social i cultural.

Els altempordanesos van sortir de Figueres el passat dilluns 1 de juny cap a la Noguera i, tornaran el proper divendres. El projecte vol servir d'intercanvi d'experiències i coneixements entre els joves i els tècnics de Joventut de les dues comarques per compartir les problemàtiques juvenils i incentivar que els adolescents coneguin el seu propi territori convertint-los en amfitrions de la seva comarca.

Aquest projecte l'impulsa parts iguals el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal de la Noguera amb el suport de la Generalitat de Catalunya.