Nova campanya de recollida selectiva de vidre al comerç

Dimecres passat l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va assistir a la presentació de la nova campanya de recollida selectiva de vidre que va tenir lloc a Calella.

Des del juny i fins a finals d'agost diversos educadors ambientals visitaran els establiments d'hostaleria de Roses, entre altres poblacions, als quals lliuraran material de manera gratuïta per facilitar el correcte reciclatge en els seus bars, restaurants i altres establiments de la categoria Horeca. Aquesta campanya, promoguda per Ecovidrio, i a la qual s'ha adherit el municipi rosinc, premiarà un hostaler del municipi amb un viatge. A més, en l'àmbit estatal, els cinc hostalers més compromesos amb la campanya de reciclatge de vidre, podran gaudir d'una classe magistral amb un cuiner de renom. D'altra banda, aquells municipis que assoleixin el repte, rebran el guardó Iglú Verd que els identifica com a municipis recicladors.

Paral·lelament a aquests guardons, els municipis que obtinguin els millors resultats en reciclatge de Catalunya, rebran el distintiu Bandera Verda d'Ecovidrio. Aquest nou distintiu reconeix els ajuntaments que demostren un major compromís i implicació amb el reciclatge del vidre, la reducció de residus, la conservació de l'entorn i la millora del medi ambient.

El municipis seleccionats per a rebre la Bandera Verda gaudiran d'una campanya de comunicació en mitjans estatals i nacionals en què se'ls promocionarà, tot generant publicitat en la qual es destaqui la seva implicació i compromís amb el reciclatge del vidre.

En aquesta campanya de reciclatge de vidre d'àmbit estatal hi participen nou municipis gironins (Roses, Sant Pere Pescador, Pals, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, set de la província de Barcelona (Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, el Masnou, Badalona, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú) i tres més de Tarragona (Calafell, l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp).