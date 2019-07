Més de 400 nens i nenes comencen els casals d'estiu de Castelló d'Empúries

Com a moltes altres poblacions de l'Alt Empordà, ahir a Castelló d'Empúries es van començar els casals d'estiu, en els quals hi participen més de 400 nens i nenes.

A partir d'ara se'ls podrà veure molts carrers, platges, places, camins, racons i raconets de tot el terme municipal, que queden plens de grups de nens, nenes i joves de de 3 a 16 anys, que participen dels diferents Casals organitzats dins el municipi durant els mesos de juliol, agost i principi de setembre.

Darrera d'un casal hi ha un grapat de reunions, programacions, propostes i il·lusions. Els artífex de la confecció de tota aquesta feinada són els monitors i monitores que s'han esforçat per oferir planificacions ben entretingudes, carregades d'activitats de descoberta, emocionants, divertides i sorprenents. S'han preparat un munt d'activitats de lleure fruit del treball de tots aquests professionals.

Els diferents Casals que organitza l'Ajuntament i que gestionen l'Agrupament Escolta dels Xots amb els Casals de lleure d'infantil i primària i l'Aventura't per a joves d'ESO tenen gairebé 300 inscrits i no oblidem el Casal Esportiu, gestionat per Diversport amb més d'un centenar d'inscrits.

El Casal de lleure d'infantil i primària, segueix amb la Direcció de l'Agrupament Escolta dels XOTS, donant continuïtat a la seva tasca d'educació en el lleure proposada durant tot l'any des del Cau. Podeu veure i consultar el seu dia a dia des de la web de les activitats del Casal d'Estiu.

El Casal Esportiu amb més d'un centenar de participants, també ha pujat un esglaó passant de ser un Casal temàtic a una proposta esportiva i de lleure consolidada, per a nens i nenes amb un perfil més esportiu. Organitzat pel Departament d'Esports i DiverSport.

Una menció especial al Casal de Joves AVENTURA'T que no ha parat de créixer des de la seva creació i que aquest any ha tancat les inscripcions amb 104 participants, amb una proposta per a joves de secundària. Té una posada en escena molt trepidant, amb activitats de descoberta, aventura, solidàries i coneixement del grup, treballa la dinamització, mitjançant els valors, per potenciar la cohesió de joves d'aquesta franja, donant continuïtat a més activitats pel col·lectiu jove durant tot l'any. Podeu veure el vídeo de l'Aventura't de l'estiu 2018.

Cal dir que la preparació i experiència dels monitors/es, Directors, pre-monitors/es és cada vegada més complerta. Degut al treball que es fa durant tot l'any en el camp del lleure, l'educació i l'esport, així com l'experiència acumulada durant el curs en les activitats que es porten a terme, les formacions i les ganes de millorar.